Joven motociclista falleció al estrellarse en la carretera General Cañas

Un motociclista de aproximadamente 25 años falleció la mañana de este sábado en un accidente de tránsito en la carretera General Cañas.

La Cruz Roja recibió el reporte a las 7:30 de la mañana, frente al Real Cariari, en sentido San José-Alajuela.

Por razones que no están claras, el conductor perdió el control y chocó contra la barrera divisora de carril.

La víctima de momento no ha sido identificada.

El motociclista de aproximadamente 25 años falleció en la General Cañas. Foto: Cortesía

Las autoridades insisten en respetar los límites de velocidad para evitar tragedias, hasta este viernes se reportaban 412 personas fallecidas en accidentes en carreteras.

El director de la Policía de Tránsito, Alexander Solano Quirós, aclara que las motos y bicicletas no son peligrosas, pero sí requiere de más cuidados, tanto de quien viaja en ellos, como de los demás conductores que andan cerca de estos, dada la vulnerabilidad que presentan.

“Como dice la campaña del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el chasis, en una moto, o en una bicicleta, es quien viaja en ella; es decir, están más desprotegidos, no tienen una carrocería que los proteja y por eso deben ser más prudentes ellos, pero también otros conductores, respetando al menos 1.5 metros de distancia al rebasarlos, no adelantarlos a altas velocidades, darles espacio para que pasen, tomando en cuenta que son vehículo angostos, no presionarlos en carretera para que se hagan a un lado, por ejemplo”, explicó el funcionario.

La moto sigue siendo el vehículo en el que más personas mueren, le siguen los carros y en tercer lugar las bicicletas.