Joven motociclista que murió venía de contarle a su mamá que había ganado el bachillerato

Ronald murió la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito. Foto tomada de Facebook.

Con mucha alegría, Ronald Meza Rivera, de 20 años, le contó a su mamá que tras varias semanas de mucho esfuerzo finalmente logró ganar el bachillerato, solo le hacía falta que le entregaran el ansiado título en su graduación.

Lamentablemente esa felicidad que sentían madre e hijo duró muy poco, pues Ronald perdió la vida en un trágico accidente de tránsito que ocurrió pocas horas después de que salió de la casa de su mamá, en Las Delicias de Aguas Zarcas, en San Carlos.

“Siempre llegaba a mi casa y se iba rápido, pero ese día llegó como a las 6:00 p.m. y estuvo hasta las 9:00 p.m., como que no se quería ir. ¡Era una alegría de conversar conmigo! Andaba como que quería quedarse”, contó a La Teja, Alma Rivera, mamá de Ronald.

El accidente que cobró la vida de Meza ocurrió las 2:30 a.m. de este domingo en el puente sobre el río Aguas Zarcas, cuando el joven manejaba una moto en la que también viajaba un amigo suyo que sobrevivió al incidente.

“Lo que indican los agentes que Meza viajaba en una moto en sentido de La Marina hacia Aguas Zarcas de San Carlos cuando al ingresar al puente, por razones que no están claras, colisionó contra la baranda del mismo, falleciendo en ese sitio”, detalló el OIJ.

Si usted desea ayudar a la familia de Ronald en los gastos de su funeral puede contactar a su madre al 6232-1081 o hacer una donación por medio de Sinpe Móvil a ese mismo número.

Último momentos juntos

Según el OIJ, Meza chocó contra el puente. Foto Noticias Aguas Zarcas.

Doña Alma contó que que tuvo la oportunidad de estar con su hijo por última vez la noche del pasado sábado, cuando Ronald llegó a su casa para darle las buenas noticias.

“Vino a mi casa y me dijo: ‘mamita, estoy feliz, porque ahora con el título voy a tener más opciones para trabajar’. Si no me equivoco la graduación iba a ser esta semana en el colegio de Venecia”, contó la señora.

Rivera dijo sentirse muy orgullosa de su hijo, pues Ronald se había esforzado mucho para sacar el bachillerato, ya que de día trabajaba en una finca piñera y de noche se dedicaba a estudiar.

Además de ser un joven muy esforzado, su madre lo describió como un hijo muy cariñoso, que pese a no vivir con ella la pasaba visitando constantemente.

“Él siempre venía a verme, nunca se olvidaba de mí, siempre estaba muy pendiente porque yo he estado muy enferma, entonces venía a verme muy seguido”.

La última vez que vio a su hijo fue a eso de las 9:00 de la noche, el muchacho se despidió de ella porque se dirigía hacia la casa de un amigo a jugar Play Station.

“Él llegó a decirme: ‘Ya me voy mamita’, pero yo estaba en el baño, ni pudo despedirse de mi, nunca se iba sin darme un beso y un abrazo, pero ese día se fue sin darme ese abrazo y ese beso”, contó Rivera.