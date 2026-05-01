Joven padre saludó a conocido y murió tras chocar moto contra camión en San Ramón

Un accidente de tránsito cobró la vida de un joven de 26 años la mañana de este viernes en Los Ángeles, en Peñas Blancas de San Ramón, Alajuela.

La víctima fue identificada como Farlen Steven Morales Rojas, quien sufrió una violenta colisión entre la motocicleta que conducía y un camión.

Según Alfredo Ramírez, subcoordinador operativo regional, la emergencia fue atendida cerca de las 10 a.m. tras el reporte de una colisión.

“Al llegar al lugar se valora a un hombre con varios traumas y se traslada en condición delicada a la clínica de La Fortuna”, indicó Ramírez.

En primera instancia, el joven fue atendido por personal de la Cruz Roja de La Fortuna y posteriormente trasladado de emergencia al Hospital de San Carlos debido a la gravedad de sus lesiones.

El joven falleció mientras era atendido en el Hospital de San Carlos. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Morales presentaba múltiples lesiones pese al esfuerzo del personal médico, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Según trascendió, momentos antes del accidente Farlen se encontraba trabajando junto a su padre en labores de construcción. En determinado momento tomó su motocicleta para realizar un mandado en la zona.

Al parecer, el muchacho saludo a alguien y esa distracción provocó el terrible accidente.

Farlen era padre de un niño.