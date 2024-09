Joven perdió por segunda vez a un “hermano” por culpa de una tragedia en carretera

Luis Andrés Loaiza falleció cuando se dirigía a su casa en Juan Viñas de Cartago.

El joven Geremi Avendaño Aguilar, de 23 años, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su corta vida, pues por segunda vez perdió a un “hermano”, esta vez por culpa de una tragedia en carretera, de la cual él apenas logró salir con vida.

Avendaño está afrontando la pérdida de su mejor amigo, Luis Andrés Loaiza Castro, de 26 años, a quien consideraba como su propio hermano. Así lo contó a La Teja don Geovanni Avendaño, padre de Geremi, quien dijo que en los ojos de su hijo se denota la tristeza que le ha causado esta situación.

“Los últimos seis o siete años se llevaban demasiado bien, eran como hermanos, no trabajaban en el mismo módulo, pero sí en la misma empresa, entonces por ahí era aún más la unión que tenían. Se nota que él está muy afectado, es lógico, se siente mal de saber que él está vivo y que el amigo, lamentablemente, falleció”, dijo Avendaño.

El mortal accidente ocurrió a eso de las 11 p.m. del pasado viernes 13 de setiembre, cuando ambos muchachos viajaban en una motocicleta, conducida por Geremi, con dirección hacia sus casas en Juan Viñas de Jiménez. Los amigos acababan de salir de trabajar en el parque Industrial de Cartago.

LEA MÁS: Madre ha perdido a tres hijos de forma violenta en cuestión de seis años

Por razones que no están claras, la motocicleta habría derrapado y luego chocó contra la parte trasera izquierda de un carro, informaron en la oficina de prensa del OIJ.

Agregaron que los ocupantes de la moto cayeron a la vía contraria y, en ese momento, pasaba un carro que los atropelló. El conductor de este vehículo se dio a la fuga, dejando a su merced a las víctimas heridas.

Cuando los rescatistas llegaron, Loaiza fue reportado sin vida en el sitio. Mientras que a Geremi lo llevaron al hospital Max Peralta de Cartago en condición crítica; afortunadamente, Avendaño ya fue dado de alta y se encuentra recuperándose en su casa.

“No fue un animalito el que atropelló y es que ni siquiera a un animalito se le hace eso”. — Geovanni Avendaño, padre de Geremi.

Una nueva tragedia

Don Geovanni contó que esta no es la primera vez que su hijo atraviesa una tragedia de este tipo, pues lamentablemente, hace 10 años su familia sufrió uno de los golpes más duros al perder a uno de los hermanos de Geremi, quien apenas tenía 16 años. El señor prefirió no entrar en detalles, pues es una situación que aún les causa dolor.

“La verdad yo no le toco mucho el tema (del accidente del amigo), porque nosotros ya pasamos una situación con un hijo mío también; imagínese lo que es para él, porque primero pasó la situación con el hermano y ahora pasa por lo mismo con este amigo, que era como un hermano para él. Entonces, prefieron no tocarle mucho el tema para no revolverle los sentimientos”.

Loaiza murió de forma inmediata en el lugar del accidente. Foto Comunicaciones Cartago.

En cuanto a la salud de su hijo, Avendaño contó que Geremi sufrió bastante golpes y lesiones en el accidente; sobre todo, en la clavícula, pero afortunadamente, ya se está recuperando de esas heridas.

“Él está muy golpeado, puede caminar, pero en el momento que hace algún esfuerzo, de la cintura para arriba le duele muchísimo. Dentro de lo que cabe aquí vamos, sobrellevando la situación, Geremi tiene un trauma de que el muchacho que él traía falleció en el accidente y lo más duro es que era muy amigo de él, como hermanos eran los dos”.

Tragedia golpeó a otra familia

La familia de Luis Andrés Loaiza Castro, de 26 años, es la que más está sufriendo por este trágico accidente, pues nunca más podrán verlo o abrazarlo. Lo que más les duele a los seres queridos de Castro es que el conductor que le causó la muerte siguiera su camino como si nada hubiera pasado.

“Todos estamos muy afectados, es una noticia muy dura, nadie se espera una cosa como esta, menos que le pase a un muchacho tan joven, que no tenía vicios de nada y estaba dedicado a su familia. Es algo muy duro que aún no hemos logrado procesar”, dijo Sol Garita, prima de Luis Andrés.

LEA MÁS: OIJ reporta como desaparecido a piloto cuyo papá lo dio por muerto en accidente

“Él era un muchacho muy joven, trabajador, estaba empezando una familia y tenía dos hijas y una esposa muy joven, era muy dedicado a su hogar”. — Sol Garita, prima de Luis Andrés.

Una de las cosas que más les duele a los seres queridos de Loaiza es que este ya no estará para ver crecer a sus dos pequeñas hijas, una niña de cuatro añitos y una bebita de apenas cinco meses de nacida.

“El amor de él eran sus dos chiquitas. Uno lo recuerda así, muy dedicado a sus hijas, un muchacho tranquilo y amante del fútbol”, dijo la prima de Castro.

Garita contó que desde que ocurrió el fatal accidente, ella y varios familiares han realizado diversas publicaciones en redes sociales para tratar de dar con el conductor que se dio a la fuga, pero hasta el momento no tienen mayores pistas. Extraoficialmente, se habla de que se trataría de un carro 4x4 de color gris.

“Nosotros hicimos publicaciones que se compartieron por todo lado, con la idea de que esa persona viera esa publicación y le remordiera la conciencia para que se entregara, pero hasta el momento nada ha pasado”, dijo el papá de Geremi.

Si usted tiene información sobre este caso puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.