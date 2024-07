Joven perdió un ojo luego de que vecino le habría disparado, familia ruega por justicia

Esteban Arias perdió un ojo por un balazo que le pegó un vecino, está foto fue tomada antes de la terrrible situación que vive. Fotos Cortesía de la familia (Cortesía)

Una familia espera que este miércoles 3 de julio se haga justicia pues vive momentos de mucha angustia ya que uno de sus miembros perdió la vista de su ojo derecho y aún no ha podido recuperarse del otro, esto luego de que un vecino, aparentemente, le disparara.

Doña Rosario Brenes, mamá de la víctima, nos contó la dura situación que está viviendo su hijo Esteban Arias Brenes, de 24 años, su familia y hasta otros vecinos.

Ellos viven en Guadalupe de Alajuela, solo una pared de por medio divide la casa de la familia y la del vecino de apellido Cambronero, quien es imputado de atacar a Esteban.

Los vecinos comparten la entrada a las viviendas y eso ha provocado que, según ellos, muchas veces el hombre los amenace por cosas que le molestan, como por ejemplo, si hay algún carro estacionado afuera.

La mamá asegura que no era la primera vez que el hombre hacía disparos, o salía a gritar enojado.

El 31 de diciembre del 2022, pasadas las 8:30 p. m., marcó al muchacho y a su familia.

Ese día, mientras todos se preparaban para despedir el año, Esteban estaba en la servidumbre frente a su casa cuando su vecino, aparentemente, salió y con un arma hechiza le habría disparado en la cara al joven.

“Yo entré a la casa a buscar una regleta, un benjamín para poner un bombillo, el hombre salió y discutió, había tres muchachos ahí, él salió y gritó: ‘quiere que los mate’, él (vecino) se fue y cerró el portón y volvió a salir y volvió a gritar, luego se escucharon los disparos.

“Cuando yo salí vi un muchacho y la esposa estaba en el pecho de él, no vi a mi hijo, pero fue porque cayó debajo de un carro, pero es que él caminó unos metros, por eso yo no lo veía, yo más bien en un momento pensé que mi hijo tal vez no estaba ahí, pero qué va”, relata la mamá.

Esta es una placa que le hicieron al joven donde se ven los perdigones en su cara y cabeza. (Cortesía)

Otro muchacho también resultó herido en un hombro y en una mano.

Doña Rosario asegura que su hijo fue llevado al Hospital San Rafael de Alajuela y luego al Hospital México por lo grave que se encontraba.

“Solo un milagro de Dios tiene a mi hijo aquí”, dijo la mamá.

La Teja tiene una copia del dictamen médico legal en que se detalla que Esteban tuvo un coma inducido durante 19 días, el 21 de enero del 2023 tuvieron que hacer una evisceración del ojito derecho (perdió la vista) y el 24 de enero le hicieron una reparación del desprendimiento del ojo izquierdo. La familia tiene la fe de que pueda llegar a ver con ese ojito.

El joven sufrió una lesión cerebral por la cantidad de perdigones, tuvo sepsis pulmonar, úlceras en el cuero cabelludo y además necesitó una traqueostomía.

“Le han dado ataques de ansiedad”, dijo la mamá.

Otro joven también resulto herido en una mano y un hombro. Foto: Cortesía de la familia (Cortesía)

Incluso, en la casa todavía en las paredes están los hoyos de los perdigones.

Doña Rosario asegura que están muy indignados porque el sospechoso estuvo un año y medio en prisión preventiva, pero la semana pasada un juez decidió quitarle la medida cautelar y dejarlo libre.

“Lo hemos visto que él ya está ahí en la casa, uno siente temor, nos quedamos congelados donde lo vimos, lo estaban acusando de tentativa de homicidio y parece que ahora ya no, ahora este miércoles van a dictar la sentencia a las cuatro de la tarde en los tribunales de Alajuela y estamos válidos de Dios que quede en prisión, que se haga justicia, porque él siempre ha sido problemático, nosotros somos buenas personas y tenemos muy buenos vecinos y otros familiares que viven en el barrio, todos estamos angustiados”, asegura la señora, quien ahora es quien cuida a su hijo.

Doña Rosario añade que hay varias cosas en las que hubo imprudencia y que ahora afectan el caso de su hijo, como que la policía nunca le metió las manos en bolsas de papel a Cambronero, como se hace cuando alguien es detenido por disparar, por lo que ahora no saben qué va pasar.

Doña Rosario Brenes asegura que sus hijos son muchachos buenos y trabajadores. Esteban Arias a la derecha. (Cortesía)

“Esto ha sido un golpe psicológico para mi hijo, pero solo Dios, muchas personas han estado orando por él, nosotros además tenemos un problema genético de audición, por lo que tenemos que usar audífonos y eso también nos ha afectado, mi hijo es un muchacho bueno y trabajador, sacó un técnico medio en contabilidad y a eso se dedicaba”.

La Teja consultó a la Fiscalía sobre este caso, sin embargo, estamos a la espera de una respuesta.