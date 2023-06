Joven pierde la batalla y muere a consecuencia de aparatoso accidente de tránsito

Ricardo Rodríguez Soto sufrió el accidente el miércoles. Foto Facebook.

Ricardo Rodríguez Soto, el joven de 22 años que resultó herido de gravedad en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles en Los Chiles de Alajuela, no pudo luchar más y falleció.

La muerte del muchacho fue dada a conocer este viernes por familiares y amigos suyos, quienes hicieron varias publicaciones en redes sociales lamentando la partida de Ricardo. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también confirmó el deceso a La Teja.

LEA MÁS: Hombre lucha por su vida tras ser brutalmente agredido con un bate

“Me duele con el corazón decir esto, pero descansa en paz, mi querido amigo. Siempre fuiste una de las personas más importantes en mi vida, me brindaste esa amistad incondicional, nos apoyábamos mutuamente, siempre me diste consejos y te di los mejores consejos para ti, me duele saber que ya no vas a estar ahí para poder escucharte decir, ‘Qué, doña Melissa, ¿cómo estás?’”, publicó Nathalie Rojas.

A estas palabras se unió otra amiga del joven, de nombre Keylin, quien describió a Ricardo como un muchacho trabajador y entregado a su familia, que tenía muchas metas y sueños por cumplir.

Este fue el mensaje compartido por el CTP de Los Chiles. Foto: Facebook

“Es triste recibir la noticia de que ya no estás más aquí en la tierra, pero ya todo dolor acabó, se terminó. Ahora estás en el cielo con tu papá que en paz descanse también. Luchaste hasta el final, te recordaré siempre”.

El Colegio Técnico Profesional de Los Chiles también lamentó la muerte de Rodríguez, pues este fue estudiante egresado de la especialidad de Producción Agrícola.

El accidente que cobró la vida de este joven ocurrió a eso de las 10:30 p.m. del pasado miércoles en Berlín de Los Chiles, cuando el carro en el que Ricardo viajaba como acompañante, se salió de la calle y chocó contra un árbol.

El conductor del vehículo, apellidado Briceño, también resultó herido de gravedad y fue llevado a un centro médico donde permanece internado.