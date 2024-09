Joven que chocó en moto contra una vaca podría perder su casa

Josué Ugalde Romero estuvo a punto de morir por el accidente, pasó tres meses en coma, esta foto es de los primeros meses tras el percance. Foto: Josué Ugalde

Josué Ugalde Romero es un joven que está luchando por recuperarse luego de un accidente que, por poco, le cuesta la vida. Para muchos es un milagro que esté vivo; sin embargo, ahora se enfrenta a una situación que lo tiene desesperado, pues a raíz del choque, su familia está a punto de perder su casita.

Este joven nos contó que su vida cambió el 14 de agosto del 2023. Él viajaba en moto, iba para la Fortuna de Bagaces y a un kilómetro de Riverside ocurrió el accidente.

“Yo iba por la carretera, era de noche y me salió de repente una vaca negra; yo le arrié y me quebré tres costillas, el omóplato, la cervical, me destruí el hígado y, prácticamente, se me despegó el cerebro. Tuve otras lesiones, pero no tan graves como esas y estuve tres meses en coma”, contó el muchacho.

Ugalde trabajaba como vendedor en una ferretería en Liberia.

Él fue llevado al Hospital Enrique Baltodano Briceño y, posteriormente, fue trasladado al Hospital México. El pronóstico de los médicos era reservado, debido a las lesiones que sufrió.

Josué hoy vive con sus papás y por la gravedad de sus heridas, los médicos le extendieron unos documentos para que sus papás fueran incapacitados y lo pudieran atender durante varios meses en casa, porque era totalmente necesario para su recuperación. Incluso, su epicrisis detalla que requiere de un cuidador permanente.

El joven perdió el 80 por ciento de su memoria, le cuesta mucho hablar, y aunque lo logra, lo hace con dificultad y se le entiende poco. No puede caminar se espera que en algún momento pueda por lo que pasa en cama o en la silla de ruedas con mucho esfuerzo.

Josué Ugalde Romero, estaba lleno de muchos proyectos antes del accidente.

En sus redes sociales, los amigos y conocidos de Josué le dan palabras de aliento y reconocen como, poco a poco y con mucha resiliencia, ha ido hacia delante.

“Todo ha sido muy duro en este proceso, los médicos me han dicho que para caminar me llevaría como entre dos y cuatro años”, relató con mucha tristeza.

Además de su lucha diaria con las lesiones por el accidente; también está desempleado, porque asegura que la ferretería donde trabaja lo sacó de la planilla. La situación económica en su casa es muy dura y encima de lo que está pasando, la angustia y la zozobra que viven en su casa lo atormenta.

Él vive en Bagaces, sus papás son personas trabajadoras y de bien, que con mucho esfuerzo compraron la casita donde viven hace 10 años, y que se ha convertido en el lugar de recuperación para este muchacho.

“Mis papás sacaron un préstamo para comprar la casita; mi papá es el deudor y mi mamá la codeudora. Cuando se dio el accidente, a los dos los incapacitaron porque era necesario que me cuidaran para yo poder sobrevivir, eran demasiado los cuidados; entonces, el dinerito dejó de entrar a la casa, yo sin trabajo y ellos con deducciones por la incapacidad, no pudimos hacer frente a la deuda y estamos a punto de perder nuestra casita que tanto esfuerzo les ha costado a mis papás”, dijo el joven.

El padre de Josué ya regresó a su empleo y lo dejaron hacer teletrabajo para que pueda ayudarle a su esposa, quien sigue incapacitada, pues, fue asignada como cuidadora de su hijo, pero ahora ellos necesitan apoyo para no perder su techito y ponerse al día.

Su casita es su refugio para su recuperación, Josué Ugalde tiene mucho miedo de perderla. Fotos: Josué Ugalde (Cortesía)

Esta familia no sabe qué va a hacer si los sacan de su casita, pues los ingresos en este momento son muy bajos. Su techito es lo único que ellos tienen.

“Es demasiado duro estar a punto de perder la casa y no poder caminar”, dijo muy angustiado, pues sabe que todavía la falta mucho de su recuperación y que además es muy lenta.

Si usted quiere ayudarlo puede hacerlo al Sinpe Móvil 8725-4020 a nombre de Josué David Ugalde Romero. El joven agradece a quienes lo han apoyado y han estado pendiente con buenos deseos de su recuperación durante este primer año.