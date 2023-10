Joven que falleció en accidente junto a amigo no pudo cumplir su gran sueño

Kevin era el chineado de su abuela.

Kevin Josué Campos Ortiz de 21 años fue una de las víctimas de un accidente en que también falleció su amigo Alejandro Javier Solano Chavarría, el joven no pudo cumplir un sueño que esperaba con mucha ilusión.

La abuelita de Kevin, doña Socorro Ríos nos contó un poquito sobre su nieto, él era su chineado por ser el menor, incluso vivía con ella.

El accidente que dejó a las dos familias cargadas de dolor ocurrió la noche del lunes de 16 de octubre, a las 9:41 de la noche, sobre la ruta 32 (carretera San José - Limón), específicamente en Carrandí de Matina.

Las primeras investigaciones indican que los jóvenes viajaban en una moto cuando salieron de una calle lateral e iban a virar para entrar a la calle principal en sentido San José - Limón, pero en ese momento venía un cabezal, contra el que chocaron.

Los dos muchachos fallecieron de inmediato.

Al conductor del cabezal le hicieron la alcoholemia, la cual dio negativa.

La abuelita nos contó que su muchacho era muy especial.

Alejandro Javier Solano Chavarría, 19 años y Kevin Josué Campos Ortiz, 21 años (cortesía)

“Era una excelente persona, servicial y respetuoso, no tenía ningún vicio lo que le gustaba era la música. Le gustaba bailar de todo, era un muchacho sano, que iba del trabajo a la casa y si salía me pedía permiso o me comunicaba para dónde iba”, dijo la señora.

La abuela comentó que Kevin y su hermana viajaron a Colombia hace un tiempo y ahora llevaban rato planeando un viaje para ir a Brasil, que era un sueño para él.

“Decía que su aguinaldo estaba destinado para ese viaje, él también soñaba con prepararse para tener un mejor trabajo y una mejor vida. Él era operador de maquinaria en una empresa”, aseguró la abuela.

El joven era muy especial con su familia. (cortesia)

Ella nos contó que el día del accidente, Kevin iba en la moto de Alejandro, quien no solo era su gran amigo sino compañero de trabajo, ambos tenían que entrar a trabajar a las 10 de la noche.

“Ellos estaban metidos en la banda comunal (Sound and Flow de Boston de Carrandí) porque compartían ese gusto por la música.

“Estuvimos (ella y los dos muchachos) hace 15 días compartiendo un cafecito en la casa”, dijo.

Estos días han sido muy duros para esta abuelita ya que su nieto desde pequeño estuvo viviendo con ella, luego se fue con la mamá y apenas salió del colegio había regresado.

El miércoles y jueves lo despidió una caravana con música y globos.

Según varios allegados de los muchachos, ellos eran amigos desde hace muchos años y siempre andaban juntos, además eran muy conocidos en Matina porque la banda le ponía sabor a las distintas actividades y a ellos le apasionaba mucho participar en todo lo que pudieran.

“Kevin y Alejandro (Puma y Chucho) eran dos amigos que siempre caminaban juntos, compañeros con quienes compartimos bonitas experiencias y convivimos entre todos, no solo como banda si no como amigos. Hoy dejan en nuestros corazónes un vacío, siempre les recordaremos con los mejores momentos. Nos unimos al dolor de sus familiares, Dios brinde paz y consuelo”, posteó la banda en su cuenta de Facebook en la que compartieron fotos de los muchachos.

A los muchachos les hicieron una despedida con mucha música y globos para darle apoyo a las familias de los dos.