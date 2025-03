Joven que fue a comprar pizza para esposa embarazada denuncia brutal agresión por supuestos miembros de la Ultra

Gerald Arce y su hermano sufrieron la agresión luego de comprar unas pizzas. Foto cortesía Nicole Torres. (cortes/Hermanos denuncian agresión por parte de supuestos miembros de la Ultra. Foto cortesía Nicole Torres.)

Gerald Arce, de 23 años, salió de su casa junto a su hermano, Joshua Arce, de 20, para recoger unas pizzas que había encargado, pues quería consentir a su esposa embarazada llevándole algo rico de comer.

Como este domingo se jugaba el partido entre Saprissa y Herediano, ambos hermanos se pusieron su camiseta rojiamarilla, pero lo que nunca les pasó por la mente es que esas camisetas los iba a convertir en el objetivo de unos salvajes.

Así lo contó Nicole Torres, esposa de Gerald, quien agregó que su amado y su cuñado recibieron una brutal paliza a manos de supuestos miembros de la Ultra Morada, quienes los interceptaron para robarles las pizzas que llevaban.

“Fue algo horroroso para mi esposo, para mi cuñado y para mí, porque ni siquiera era que andábamos en el estadio, ni siquiera somos parte de la barra de Heredia. Parece que lo que ellos hicieron mal fue ponerse la camisa de Heredia e ir a comprar un par pizzas”, dijo Torres.

La mujer contó que la brutal agresión ocurrió pasadas las 2 p.m. de este domingo 30 de marzo, cuando Gerald y su hermano se encontraban a escasos 400 metros de la casa la que se encontraba su familia, en San Pablo de Heredia.

“Mi esposo y mi cuñado llegaron desesperados, mi esposo tocía y vomitaba sangre de la golpiza tan violenta que les habían dado. Ambos llegaron con la nariz quebrada.

Quería consentirla

Nicole contó que este domingo se encontraban reunidos en familia y la idea de ir por unas pizzas surgió de su esposo, quien quería hacer algo bonito para consentirla.

“Yo estoy embarazada y mi apetito ha disminuido mucho y mi esposo había pasado horas de horas diciéndome qué quería comer, que comiera algo por el bebé, entonces me ofreció comprar pizza y yo le dije que estaba bien”.

Un amigo de ellos se encargó de pedir las dos pizzas y les dijo que una vez que estuvieran listas nada más tenían que pasar a recogerlas. Los hermanos no tuvieron ningún problema al recoger la comida, pero todo cambió cuando regresaban en motocicleta a la casa.

“A ellos se les atravesó una moto y con muchas malas palabras les dijeron que se detuvieran, entonces mi esposo se detuvo y cuando volteó a ver le mandaron el primer golpe. Luego se acercó un carro, un Hyundai Accent Blue azul, y una buseta repleta de gente de la barra de la Ultra. Se bajaron entre 15 y 20 personas, hasta mujeres, para golpearlos y robarles las pizzas sin que pudieran defenderse”, detalló Torres.

Además de quebrarles la nariz a ambos hermanos, Nicole dijo que su esposo quedó con un ojo muy lastimado al punto de que no puede abrirlo, además de que sufrieron muchas heridas en la espalda pues, en apariencia, los agresores los agarraron a chilillazos con unos cables.

“Muchos comentarios dicen que ellos (los hermanos) venían peleando y gritando cosas, lo que mi esposo me dice que no es cierto, ahora estamos esperando que el OIJ nos dé las cámaras para comprobar y poder publicar todo bien, para demostrar que ellos no hicieron nada malo”

Este mismo domingo Gerald y su hermano se presentaron al OIJ de Heredia a interponer la respectiva denuncia, pues lo que más desea es que esta agresión no quede impune.