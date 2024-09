Joven que habría apedreado a indigente está libre y solo debe cumplir estas tres comunes medidas

El señor fue atacado a pedradas mientras dormía (Cortesía)

Un muchacho, de 16 años, que fue detenido como sospechoso de apedrear a un conocido indigente de Upala, el cual falleció la semana pasada, está libre porque solo le impusieron tres medidas cautelares y dos de ellas llaman mucho la atención.

Así lo confirmó el Ministerio Público ante una consulta hecha por La Teja, indicando que el muchacho ha estado cumpliendo las medidas cautelares desde hace aproximadamente dos meses, luego de que se dio el ataque contra Miguel Martínez Baez, mejor conocido en Upala como “El Brother”.

“La persona menor de edad cumple las medidas cautelares de mantener domicilio fijo, matricularse en un colegio, no consumir bebidas alcohólicas y no tener contacto con las otras partes. Sobre el delito, el expediente se encuentra en el Juzgado Penal Juvenil, por lo que no se cuenta con mayores detalles”, detalló la Fiscalía.

Por este caso las autoridades también investigan a un joven de 19 años, quien junto con el menor de edad habría atacado a pedradas a Martínez el pasado lunes 24 de junio en Upala. El atroz hecho ocurrió cuando Martínez, de 66 años, se encontraba durmiendo sobre un cartón.

“Por los hechos, el adulto se encuentra en prisión preventiva, mientras que la persona menor de edad fue acusada y cumple otro tipo de medidas cautelares. Ambos procesos se encuentran en una fase que es privada, por lo que no es posible brindar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.”, indicó la Fiscalía.

Ante una consulta hecha por este medio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que don Miguel falleció el pasado viernes en el hospital Enrique Baltodano Briceño, donde estuvo luchando por su vida por casi dos meses.

A raíz de la muerte de Martínez, La Teja consultó al Ministerio Público si ahora ambos sospechosos serían investigados por el presunto delito de homicidio, a lo que respondieron que se está a la espera de un informe policial.