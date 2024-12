Joven que murió al estrellarse con árbol caído era una gran persona, ¿qué lo hacía tan diferente?

Anderson Mora Campos, el joven futbolista de 19 años, que murió al estrellarse contra un árbol que estaba caído en el centro de la calle, dejó un legado que actualmente se ve muy poco.

Su entrenador Gerber Navarro del equipo La Colonia Revolution, le detalló a La Teja como una persona tan joven le dejó grandes enseñanzas, lamentó que muriera tan pronto cuando se le proyectaba un buen futuro en lo personal y hasta en lo económico, porque era muy pulseador.

Anderson Mora Campos, de 19 años, murió cuando iba para el trabajo al chocar contra un árbol que al parecer se cayó por el mal tiempo. Foto: Gerber Navarro para La Teja

El fatal accidente ocurrió a las 4:45 a. m. de este miércoles 4 de diciembre, cuando iba para el trabajo en una piñera en Ticabán de La Rita, Pococí.

Al parecer, el mal tiempo fue lo que provocó que el árbol se cayera y bloqueara el camino, Navarro afirma que durante la noche del martes y la madrugada del miércoles hubo mal tiempo en la zona.

Los lugareños afirman que desde la 1 de la mañana el árbol se cayó; sin embargo, se desconoce si alguien lo reportó al Tránsito o otra autoridad, la zona tiene mala iluminación y Anderson no lo habría visto porque no hay postes de alumbrado en la carretera y también porque llovía mucho en ese momento y la visibilidad era mala.

Durante la madrugada de este miércoles 4 de diciembre cayó un árbol en Ticabán y un muchacho murió estrellarse contra este. Foto: Tomada de redes sociales

Navarro afirma que Anderson le enseñó que la familia siempre es primero y recalca que eso se ve muy poco en los muchachos, quienes andan de fiesta o en otro mundo, en cambio Anderson era de compartir todo con la familia, trabajar para salir adelante y entrenar fútbol era su pasión.

“Para Anderson su familia era la primero siempre, si no tenía nada con sus papás entonces no faltaba a ningún partido, de hecho hace como veintidós días andábamos en Tortuguero, doña Rosaura nos acompañó y a pesar de que era un muchacho mayor de edad, ella quería acompañarlo y se le notaba el gran cariño para su mamá.

“Él cumplió 19 años hace quince días y esto es muy duro porque él estaba joven, pensaba siempre en sus papás y demás familiares, se levantaba temprano para ir a trabajar, recuerdo que en un entrenamiento me dijo: ‘profe, me tengo que ir antes porque mañana entro a trabajar a las tres de la mañana’, así era él, un muchacho empunchado”, recordó el entrenador y espera que los amigos que dejó hayan visto ese legado que en vida Anderson les enseñó.

Navarro supo de la tragedia a las 5 de la mañana cuando un primo del fallecido lo llamó, le extrañó ver una llamada a esa hora, contestó porque imaginaba que alguna emergencia había ocurrido, pero jamás imaginó que se trataba de una desgracia.

“Estamos bastante dolidos porque sabemos que era un buen muachacho, él salía de trabajar y se iba a entrenar, decía que estaba reventado, pero cumplía con su equipo, era una persona que entregada por salir adelante”, mencionó el entrenador.

Ander como muchos lo llamaban de cariño hace un año obtuvo el bachillerato y estaba ilusionado por seguir esforzandose por cumplir metas.

“He leído comentarios que dicen que él seguro iba muy rápido, que andaba de fiesta, pero no, él más bien se levantó temprano para cumplir con sus obligaciones, pese al frío y mal tiempo, estaba lloviendo mucho y no se puede correr y tampoco ver, porque cuando uno va en carro y si llueve mucho cuesta manejar, ahora en moto era peor, el árbol estaba en plena vía y no lo vio porque ahí es oscuro”, señaló el entrenador.

Al sitio de la desgracia llegaron familiares y allegados del muchacho.

Anderson jugaba como volante y siempre andaba con su familia en los partidos de la zona, pues toda la familia es amante del fútbol.