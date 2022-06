Joven que perdió pierna en accidente solo quiere trabajar

Alí tiene muchas ganas de salir adelante, motivado por su esposa y sus tres hijas. Foto: Cortesía Alí Zambrano

Alí Zambrano es un joven de 20 años que lo único que desea cada vez que se despierta es que le salgan oportunidades de trabajar.

Este muchacho, vecino de Cariari, en Pococí de Limón, sobrevivió a un accidente de tránsito en el que perdió su pierna izquierda.

Sin embargo, asegura que aunque algunos días siente dolor, solo se concentra en salir adelante junto a su esposa y sus tres hijas, buscando un chance de bretear, ya que lo que menos le gusta es andar quejándose por todo.

Zambrano nos contó que el 14 de abril del 2021, al mediodía, iba para su casa a comerse un gallito, aprovechando la hora de almuerzo. Él viajaba solo en una moto que se había comprado dos meses antes para poder desplazarse hasta la finca agrícola donde se ganaba la vida sembrando papa y yuca.

Pero cuando iba pasando por la entrada a la comunidad de Las Gaviotas de Cariari, él y otro motociclista chocaron, Alí sufrió la peor parte.

“El conductor de la otra moto iba a adelantar y se estrelló conmigo, fue un gran golpe, él me pegó y ambos terminamos en la calle, yo recuerdo que por algunos momentos estuve inconsciente por el dolor que sentía, el pie izquierdo me quedó apenas guindado, era un dolor horrible. El otro conductor también sufrió golpes, pero no de gravedad”, narró.

El joven dice que los socorristas lo juntaron con mucho cuidado, pero desde que vio su piernita supo que no era mucho lo que podían hacer por salvarla, lo llevaron primero a la clínica de Cariari para estabilizarlo y después al hospital de Guápiles.

“Me tuvieron que cortar el pie porque no había nada qué hacer, los doctores me amputaron hasta la rodilla”, recordó el joven.

Zambrano añadió que después de esa primera operación los médicos le dejaron abierta la herida y unos días después se le infectó.

El joven la pulsea con la chambitas que le van saliendo.

“La pierna se me puso horrible y los doctores me dijeron que me tenían que amputar otra parte, que no tenían otra opción, entonces me cortaron otro pedazo más arriba de la rodilla, todo ese proceso fue bastante doloroso para mí, tiene uno que adaptarse a muchas cosas”, comentó.

El joven asegura que en ese momento solo pensaba en sobrevivir por su esposa y sus chiquitas de 10, 5 y un añito.

“Por dicha que yo tenía póliza, entonces me atendieron en el Hospital de Trauma, era por ¢6 millones, no me alcanzó porque al final tuve que volver al hospital de Guápiles para lavados quirúrgicos, pero el uso que le pude (a la póliza) dar fue de mucha ayuda, tuve que pasar un mes hospitalizado, en ese momento mi esposa estaba embarazada y cuando me dieron la salida ella entró a dar a luz a mi hija”.

El proceso de recuperación y adaptación fue lento, pero siempre con buena actitud, aunque no niega que ha tenido días difíciles.

“A uno le da dolor en el pie que no está, no se lo puedo explicar, pero es como la ausencia de esa parte de uno, yo conté con la bendición de que una ortopédica en San José me donó la prótesis hace tres meses, tiene flexión de rodilla, entonces la verdad he podido andar muy bien con ella y jugar con mis hijas y hacer mi vida, el accidente no fue mi culpa, yo iba bien, pero ocurrió”.

Este muchacho asegura que ahora solo quiere trabajar, ahorita lo que hace para llevar el sustento a sus princesas es chapear y fumigar, aunque acepta cualquier otro trabajo honrado. Su esposa cuida unos niños para meterle el hombro.

El joven tuvo que ser operado dos veces porque la herida se le infectó. Foto: Cortesía (Cortesía)

Además, tiene una bicimoto en la que puede andar con la prótesis. Si usted quiere ayudarlo con algún trabajito puede contactarlo al teléfono 6375-4466 o al 6218-8735, este último tiene SINPE Móvil. Él espera que muchos vecinos del Caribe le den la oportunidad de ganarse el arrocito y los frijoles.