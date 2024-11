Joven que recibió golpe en la cabeza en las mascaradas estuvo inconciente y hasta convulsionó

Santiago Monge recibió varios golpes debido a la caída. (Cortesía)

En redes sociales se hizo viral un video de un joven que recibió un mascarazo y cayó inconciente al suelo.

Las imágenes son realmente impactantes, pero, por dicha, el muchacho está bien y La Teja habló con él.

Santiago Monge, tiene 19 años y es vecino de la La Carpintera de La Unión en Cartago, él fue quien vivió el angustiante momento mientras presenciaba y disfrutaba de las mascaradas el pasado domingo 3 de noviembre.

Él, junto a su mamá, doña Milena Solano, se unieron a las tradicionales fiestas que se realizan en diversos lugares del país para mantener esa tradición que se ha hecho muy popular y que reúne a grandes y pequeños; sin embargo, alrededor del mediodía del domingo, mientras Santiago estaba en la actividad, una de las mascaradas le dio un duro golpe en su cabeza, que lo tiró al suelo de inmediato.

Santiago cayó de inmediato tras el fuerte golpe que recibió. (Cortesía)

El joven convulsionó y estuvo inconsicente. (Cortesía)

“Cuando me quedé ahí con los chiquillos en el molote, vino un payaso donde nosotros, entonces yo corrí para el lado izquierdo y me agaché para que no me diera primero, y cuando iba subiendo mi cuerpo, el otro payaso (que venía de lado contrario) me dio en la cabeza”, explicó el muchacho a La Teja.

Debido a esto, el vecino de La Unión, convulsionó más de dos minutos y quedó inconsciente unas dos horas, más o menos, según él mismo nos contó.

El golpe le generó una inflamación en el cerebro y lesiones en el labio, la cara y las piernas, pero va recuperándose poco a poco gracias a la ayuda médica.

“Lo que yo quiero es que toda la gente sepa que cuando usen la mascarada esa, traten de golpear, pero no tan duro, porque una persona como yo, estuve a punto de morir. No morí porque gracias a Dios que me dio una segunda oportunidad y que tenía que seguir viviendo”, mencionó Santiago.

Santiago fue atendido en el hospital y le indicaron que su cerebro se inflamó. (Cortesía)

Santi señaló que, en su opinión, lo ideal sería eliminar el permiso de golpear con las máscaras en estas actividades sociales, que buscan preservar las costumbres ticas, ya que no deberían poner en riesgo la seguridad de las personas ni causar daños mayores.

A pesar de lo ocurrido, Santiago no tomará acciones legales y agradece a Dios poder compartir su historia y, sobre todo, espera que nadie más tenga que atravesar la angustia que tanto él como su familia vivieron.

“Todo fue tan rápido que mi mente se desconectó, hasta que llegué al hospital y comencé a responder poco a poco. En este momento estoy en la casa, tomándome medicamentos para aliviar el dolor de cabeza, estoy tomando caldos para no hacer mucho esfuerzo con la cabeza, para no forzar el cerebro y que se me haga un daño ahí, entonces estoy descansando, tomando reposo y mucha agua”, agregó el joven.

Nos compartió que ha recibido apoyo de varios vecinos, por ejemplo, le regalaron una cobija y otros jóvenes lo han apoyado a través de redes sociales. El también agradece a unas señoras que presenciaron lo ocurrido en la actividad y que lo acompañaron hasta que llegó la ambulancia.

Las mascaradas son una tradición nacional. Foto: Ilustrativa (Cortesía)

¿Qué dicen los organizadores?

La Asociación Cantonal de Bandas de La Unión compartió un comunicado para recalcar que están en contra de la violencia en las tradiciones del cantón.

“Las tradiciones y costumbres son un reflejo de nuestra identidad cultural y deberían ser una fuente de unión, alegría y respeto mutuo. Sin embargo, rechazamos firmemente cualquier acto de violencia que puedan distorsionar o dañar el verdadero espíritu de nuestras celebraciones”, indica el enunciado.

También invita a los vecinos a unirse para construir tradiciones libres la agresión y donde prevalezcan la convivencia y el respecto.

Muchas personas se hacen presentes en estas celebraciones. (Cortesía)

Varios usuarios expresaron su malestar a través de comentarios, donde señalan que no están de acuerdo con este tipo de actos donde se ve en peligro la integridad de las personas y desean que las costumbres y tradiciones se mantengan de una manera sana.

Mascaradas en La Carpintera de La Unión dejaron a un joven golpeado.