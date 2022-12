Joven sobreviviente a balazos de AK-47 recibió recibió el regalo de Navidad que soñaba

Dereck, su mamá y su hermanito, se sienten felices y agradecidos. (cortes)

La Navidad le llegó por adelantado este viernes 23 de diciembre a Dereck Durán, de 15 años, al recibir la bici con la que siempre había soñado.

Este joven sobreviviente a un tiroteo con Ak-47, quedó en shock y sin palabras la mañana de este viernes cuando colaboradores de la empresa 86 Bicicletas (Distribuidora 80 Y SEIS) llegaron junto a la Fundación RN a la vivienda del muchacho en Pavas.

La entrega de la bici, que es un chuzo, fue toda una sorpresa para Dereck porque su mamá le avisó que alguien lo iba a llegar a visitar para darle un detallito, pero él jamás imaginaba que era la cleta con la que siempre había soñado.

“La bici es demasiado linda, me gustó mucho y me siento muy agradecido y contento, es una bici muy bonita”, dijo Dereck.

Doña Noemy Obando, mamá de Dereck, nos contó que ella hasta se sintió apenada cuando le llegaron a dar la bici a su hijo porque estaba tan impresionado y conmovido que no podía ni hablar.

La Navidad llegó este viernes para la familia vecina de Pavas, la Fundación RN y la empresa 86 bicicletas hicieron la entrega. (cortes)

“Fue una sorpresa muy linda, la verdad. Me siento muy agradecida por el cariño para mi hijo, son personas que no nos conocen pero que tienen sentimientos muy bonitos. Dereck no lo podía creer, todavía se fueron los muchachos y él seguía como en shock, está feliz, al rato lo mandé a comprar un queso y cuando me di cuenta fue que se fue en la bici y volvió, dice que es una bici increíble y se puso a contarme todo lo que trae”, dijo la feliz madre.

Glenda Calderón, representante de la Fundación RN, que fue quién organizó llevarle un poco de felicidad a Dereck y su familia, nos contó que para ella fue muy lindo poder llevar la bici en estas fechas tan cargadas de sentimientos bonitos como solidaridad, amor y esperanza.

“Cuando se empezó la campaña con la nota de La Teja contando la historia de este muchacho, que ha tenido que enfrentar tantas cosas durísimas, una persona de una empresa nos llamó y nos dijo que contáramos con la bicicleta y de verdad que fue muy especial para nosotros y claro ver esa bicicleta tan linda que le dieron fue maravilloso”, dijo Calderón.

Dereck tiene un hermanito, Kahel, de 6 añitos, por lo que la fundación también le llevó un carrito y unos binoculares gracias a la ayuda de Yerlyn Solís, una de las madrinas de la fundación.

“Kahel está demasiado feliz, no ha dejado de jugar, los dos están muy emocionados, nosotros no habíamos comprado regalos de Navidad para ellos”, dijo la mamá.

Doña Noemy nos contó que hace varias semanas decidió emprender en su casa haciendo manicure y pedicure, antes trabajaba en un comedor escolar, pero sus hijos, sobre todo Dereck,la necesitan mucho. Por lo que ha tenido que hacer varios ajustes en casa.

Además, gracias al apoyo de muchas personas lograron llevarles un diario y varios artículos de limpieza para que terminen el año tranquilitos.

“Sentimos mucho agradecimiento por la ayuda y por está alegría para mis hijos”, agregó la mamá.

Dura historia

La historia de Dereck es durísima, él lleva siete años luchando con los estragos que las balas de un fusil AK-47 hicieron en su cuerpo.

El 21 de diciembre del 2014 fue a la fiesta que realiza el padre Sergio Valverde de las Obras del Espíritu Santo. Cuando regresaban a su casa, dos hombres que viajaban en una moto por Rincón Grande de Pavas, armaron una balacera. Las balas de la Ak-47 hirieron a Dereck en el abdomen y en la pierna izquierda.

Una primita del menor y un tío también resultaron heridos.

La familia también recibió un diario y el hermanito de Dereck recibió un regalito. (cortes)

Dereck, estudiante de colegio, ha entrado al quirófano 22 veces y ha enfrentado a la muerte, también ha vencido los pronósticos de los médicos, porque se creía que no iba a poder caminar y si lo hace aunque algunas veces con más dificultad.

Hace siete años la vida de este joven cambio cuando regresaba de una fiesta navideña.

Una de las principales luchas de los médicos con Dereck fue tratar de quitarle al muchacho la bolsita de la colostomía (bolsita para recolectar las heces). Los doctores lograron quitarle la bolsita y le hicieron un procedimiento para que con un enema se pueda limpiar el intestino, se llama cirugía de Malone, en esta se conecta la piel de la apéndice con el ombligo, y una vez al día él usa suero y un jabón especial para limpiarse.

El año pasado casi pierde un dedo del pie izquierdo por una infección. La vida de este estudiante es un milagro, para los doctores el pronóstico era que quedara parapléjico, pero él se propuso a volver a caminar y lo logró.

Dereck está encantado con la cleta. (cortes)

“Es curioso pero se sube a la bici y la maneja como si nada le hubiera pasado nunca, antes usaba la de la abuelita, pero se dañó y toda la vida había querido tener una bicicleta”, contó la mamá.

Este valiente muchacho ha tenido que luchar contra la depresión por tantas pruebas y hasta contra el bullying, es todo un ejemplo para quienes lo conocen.