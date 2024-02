Joven sobreviviente de balacera que fue amputado: “Ahora sí voy a poder tener una vida”

Derek quiere poder vivir mejor y por eso le pidió a su mamá que no esperaran más, que mejor le amputaran la pierna. Foto: Nohemi Obando (cortesía Nohemi Obando)

Derek Durán, de 17 años, es un joven muy valiente, ya que desde los 8 años le ha tocado cargar con las secuelas de la delincuencia, pues a esa edad recibió dos balazos cuando unos maleantes se enfrentaron y él iba caminando. La semana pasada los médicos le amputaron su pierna izquierda.

En La Teja le habíamos contado días atrás que la madre de Derek, Nohemi Obando, puso un recurso de amparo porque ella tenía miedo de que a su hijo le cortaran la pierna y consideraba que en el hospital San Juan de Dios no le estaban dando la atención debida al caso, esto tras acudir a una cita por una infección que tenía en el pie desde hace tres años. Esta se dio ya que, por una de las heridas de bala que sufrió, arrastraba el pie.

Cuando el joven iba a ser operado para atender la infección lo sacaron del quirófano y lo mandaron para la casa porque aseguraron que ya le habían dado antibióticos.

Cuando la mamá puso el recurso, los magistrados inmediatamente ordenaron que Derek fuera atendido y se realizara un informe. El temor de ella siempre fue que la lucha que llevaban con la infección del pie terminara con la amputación, tal y como pasó.

“El mismo día que puse el recurso me llamaron del hospital para decirme que lo llevara tres días después, ese día llegamos y estaba todo el mundo (especialistas), lo internaron y le amputaron el dedito pequeño del pie izquierdo y le estaban drenando la infección, los doctores me dijeron que había que ir viendo cómo evolucionaba, pero como ya me lo habían adelantado, tarde o temprano él iba a perder el pie, se lo iban a tener que amputar”, dijo la mamá.

El joven entró al quirófano convencido de que todo lo que viene para él será mejor.

Doña Nohemi asegura que a su hijo le pusieron un antibiótico muy fuerte y él se sintió triste de ver que la situación no mejoraba.

“Derek empezó a decirme que él quería que le amputaran el pie, pero una como madre no lo acepta, yo me sentí muy preocupada porque no era solo la cirugía sino todo el proceso de adaptarse, a él le ha tocado muy duro porque lo han operado más de 30 veces, él siempre está luchando contra algo, pero esto del pie ya era algo de demasiado tiempo y los doctores nos indicaron que con la amputación ya era ponerle fin, porque la infección iba a seguir empeorando”, añadió la señora.

LEA MÁS: Quiero presentar un recurso de amparo, ¿cómo lo hago? Acá le enseñamos

Esperanza de vida

En el hospital, Derek habló con los doctores, con psicología y con su mamá, porque para él, que le amputaran la pierna se convirtió en una esperanza de vida.

“Yo iba a perder mi pierna, pero ahora sí voy a poder tener una vida, voy a poder vivir, ya no quiero estar más internado, ni en sala de operaciones, quiero poder tener una vida normal y hacer muchas cosas, yo sé que cuando me den la prótesis lo voy a lograr”, dijo el jovencito.

A Derek lo dieron de alta el viernes pasado, un día después de la amputación, para evitar cualquier bacteria.

“La verdad me he sentido bien, estoy muy tranquilo, y no he tenido casi dolor ni molestias”, comentó.

El muchacho está muy entusiasmado porque quiere ponerse a estudiar pronto.

Desde los 8 años, Derek se enfrenta a cirugías y dolorosas recuperaciones.

“Yo tengo el sueño de estudiar en el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) inglés y computación, pero tiene que ser virtual, más por la situación de ahorita, pero por más que he tratado de entrar ha sido imposible, es algo que de verdad quiero mucho y espero pronto poder conseguir un campo, aún no estoy decidido qué me gustaría estudiar como profesión, pero creo que sería algo relacionado a la Salud”, dijo el joven.

La mamá asegura sentirse tranquila por la paz con que le ha visto a su hijo estos días.

LEA MÁS: Hallan cuerpo de sospechoso de atacar brutalmente a su pareja con un machete

Miles de casos

Sobre el recurso, los magistrados le exigieron a la directora del Hospital San Juan de Dios que deberá velar porque se dé un control estricto del estado de salud del muchacho.

En la resolución, el magistrado Paúl Rueda Leal también hizo una nota en la que deja ver que las listas de espera en la Caja Costarricense del Seguro Social se han tornado recurrentes en la Sala Constitucional y los recursos han aumentado demasiado.

El magistrado compartió un detalle de los expedientes de salud que han entrado a la Sala ya que, mientras en el 2012 eran 1.745, el 2023 cerró con 12.845 casos, un alto porcentaje por listas de espera.

Derek fue baleado el 21 de diciembre del 2014 en Pavas, cuando regresaba de la gran fiesta que hace el padre Sergio Valverde, esa Navidad estaba muy feliz con el carrito que recibió, pero en medio del tiroteo no sé supo qué se hizo aquel regalito.