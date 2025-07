Joven víctima de asalto en San José se las ingenió para evitar lo peor y todo quedó grabado

El joven contó le momento de terror. Captura (captura /tiktok)

Un joven vivió un momento de terror al ser asaltado en pleno centro de San José; sin embargo, lejos de quedarse de brazos cruzados, logró ingeniárselas para darle vuelta a la situación y tomar venganza de una forma inesperada.

Todo lo que hizo el joven quedó grabado en audio y rápidamente se volvió viral en TikTok.

“Me acaban de asaltar, mae. Yo soy un saco de sal. Resulta que tenía que ir a la Clínica Central a hacer unas diligencias médicas en San José centro y, como cierran a la medianoche, aproveché ya que nadie va un viernes en la noche”, comenzó contando en su cuenta de TikTok el usuario @Marianuco.

El joven contó todo en Tiktok. Captura (captura /tiktok)

El joven explicó que se desplazaba por las cercanías de la Asamblea Legislativa y optó por caminar por la parte más iluminada, pensando que sería más segura. Mientras le grababa un audio a una amiga, fue interceptado por el delincuente.

“El mae que me asaltó me interceptó y quedó grabado en los últimos segundos del audio”, detalló.

En ese fragmento se escucha al asaltante advirtiéndole que no se corriera, porque supuestamente no andaba solo, sino con otros cuatro sujetos, y que lo último que quería era “joderlo”.

“El mae me empezó a intimidar demasiado, aunque nunca me mostró un arma. Mientras hablaba, me lo capeaba. Fue arriesgado, pero tenía que hacerlo”, relató.

Después de negociar con el asaltante, el joven le entregó 17 mil colones, y aún así el sujeto seguía insistiendo por más dinero. Cuando el delincuente trató de quitarle el celular, el joven continuó negociando, recordando que aún le quedaba un billete de mil colones para el pasaje del bus.

“Me dejó quedarme con los mil, pero seguía de necio, nada que me soltaba. Entonces me acordé de que andaba unos audífonos. Perdí la paciencia y le dije que se los daba. Accedió, me soltó y mi reacción inmediata fue salir corriendo”, confesó.

El joven dijo que el ladrón no lo persiguió, así que corrió hasta encontrar a unos policías para alertarlos de lo sucedido.

“Por dicha no me pasó nada, pero sí estaba cag... (asustado), porque el mae insistía en que había más gente que me quería apuñalar”, concluyó.

Al final el ladrón no fue detenido, pero el joven salió si heridas y con el celular en la mano.