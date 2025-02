Jovencita de 13 años cumple una semana desaparecida y su papá está con el corazón en la mano

La jovencita fue vista por última vez en Tirrases de Curridabat. (oij/La jovencita fue vista por última vez en Tirrases de Curridabat.)

Reina Elizabeth Martínez Ruíz, de 13 años, salió el pasado lunes 17 de febrero hacia el colegio donde estudiaba, pero nunca llegó a dicho centro educativo. Desde ese día su paradero es todo un misterio.

Este lunes se cumple una semana de su extraña desaparición, y su papá, Jorge Martínez, sigue con el corazón en la mano preguntándose dónde estará su amada hija.

“Han sido días muy angustiantes, al no saber nada de mi hija”, dijo Martínez.

La muchacha fue vista por última vez cuando salió de su casa, en calle La Ponderosa, en Tirrases de Curridabat, para dirigirse al Colegio Técnico Profesional Uladislao Gámez Solano, en Tirrases.

“Nosotros salimos a trabajar y aquí la única que queda es mi hermana mayor, que es la que se quedaba con Reina. Yo estaba en el trabajo y pensaba que mi hija estaba en el colegio, ella siempre llegaba a la casa unos minutos antes o después de que yo llego, pero ese día nunca regresó”, contó el angustiado padre.

Al ver que su hija no aparecía, don Jorge empezó a llamarla a su teléfono celular, primero por medio de WhatsApp y luego por llamada normal, pero nunca recibió una respuesta.

“Yo le he llamado incontables veces, ese lunes la llamé muchas veces, el celular timbraba, pero de repente, como que lo apagaron y en WhatsApp tampoco se ha conectado desde ese día”, explicó.

Al no recibir ninguna respuesta, Martínez se dirigió al colegio, con la esperanza de que Reina se hubiera quedado ahí por algún tema de estudio,

“Decidí ir al colegio a preguntar, pero me dijeron que ya todos habían salido. Ella no es de hacer eso (desaparecerse por unos días), primero porque yo no le daba permiso, ella es una chiquilla muy apartada, usted llama al colegio y pregunta por ella y le van a decir que es una chiquita muy responsable y apartada, por eso es lo extraño”, dijo Martínez.

Pese a la denuncia que presentaron en el OIJ y a los diversos esfuerzos que han hecho por encontrar a Reina, hasta este lunes no tienen ni una sola pista de su paradero.

Lo peor es que la familia se ha dado cuenta de que personas irresponsables han usado las redes sociales para mal informar, asegurando que la muchacha ya apareció, lo que no es cierto.

Si usted ha visto a esta muchacha o sabe dónde podría estar, comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.