Jueces aceptan que declaración de Celso Gamboa sea privada a solicitud de su abogada y hermana

La audiencia de apelación en el caso de extradición contra Celso Gamboa Sánchez, Jonathan Álvarez y Edwin Danney López Vega, alias “Pecho de Rata”, se realizó este miércoles en el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial.

Uno de los momentos más relevantes de la diligencia fue la decisión de los jueces de declarar privada la interrogación a Gamboa, luego de una solicitud presentada por su abogada y hermana, Natalia Gamboa.

Celso Gamboa dará sus argumentos en privado.

Celso tiene solamente 40 minutos para dar sus argumentos.

Aunque la audiencia fue convocada como oral y pública, conforme lo establece el artículo 462 del Código Procesal Penal, la defensa de Gamboa pidió que su intervención se realizara de manera reservada. Tras escuchar los argumentos, el tribunal accedió y ordenó el cierre temporal de la sala para esa declaración.

La diligencia fue parte del proceso de apelación relacionado con la resolución que autorizó —o rechazó— la extradición de los tres señalados, requerida por autoridades de Estados Unidos. No se trata de un juicio, sino de un espacio para que las partes expliquen sus argumentos ante los jueces.

Natalia Gamboa, la abogada del extraditable y exmagistrado Celso Gamboa, pidió que la declaración de su hermano sea privada. (Albert Marín/La Nación)

Gamboa y Álvarez sí acudieron a la convocatoria de este 26 de noviembre de 2025. Mientras que López Vega no estuvo presente, ya que su abogado se encontraba atendiendo otro proceso judicial al mismo tiempo.

Su ausencia obliga al tribunal a separar su expediente y a programar una nueva audiencia exclusiva para su apelación, lo que podría extender los plazos del trámite debido a que “Pecho de Rata” mantiene procesos penales activos en Costa Rica.

El Tribunal de Apelación deberá ahora analizar los argumentos presentados, incluida la declaración privada de Gamboa, para emitir una resolución final que confirme o modifique la decisión original sobre la extradición solicitada por Estados Unidos.