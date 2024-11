Jueces “liberaron” a 456 reos entre 2023 y 2024, pese a oposición del Ministerio de Justicia

El Juzgado de Ejecución de la Pena le dio libertad condicional a 456 reos entre el 2023 y hasta el 31 de octubre, pese a que los análisis del Instituto Nacional de Criminología (INC) del Ministerio de Justicia, se opusieron.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Justicia este miércoles 20 de noviembre, indicando que este beneficio otorgada por los jueces son personas sentenciadas por delitos contra la Ley de Psicotrópicos, contra la propiedad, contra la vida, y por delitos sexuales.

Los jueces del Juzgado de Ejecución de la Pena les dieron libertad condicional a 456 sentenciados. Foto: OIJ. (OIJ)

Explicaron que el INC analizó 3900 casos entre el 2023 y 2024. En el 2023 estudiaron 2089 casos de los cuales 1822 fueron con recomendación negativa por parte del INC, pero el Juzgado de Ejecución de la Pena les dio libertad condicional a 323 personas de estos casos.

En el 2024, fueron 1811 casos estudiados, de estos 1.599 tuvieron recomendación negativa, sin embargo, a 133 personas les concedieron el beneficio de la Libertad Condicional.

“Algunos de los casos más sonados son los de “alias JC”, condenado a 30 años por femicidio; “alias Paco”, con sentencia de casi 37 años por robo agravado y homicidio calificado; “alias Lancero” con sentencia de 36 años por violación calificada y “alias Gringo” con pena de 45 años por suministro de drogas, relaciones con menores de edad, corrupción y difusión de pornografía”, señala el Ministerio de Justicia.

En el Poder Judicial señalaron que el otorgamiento de estos beneficios tales como el régimen de confianza, la libertad condicional u otras medidas, no es arbitraria ni automática.

“Es importante destacar que los jueces de ejecución de la pena valoran una amplia gama de elementos para tomar estas decisiones, incluyendo: el tiempo cumplido de la condena, la conducta del interno durante su reclusión, las condiciones personales, familiares y sociales que permitan inferir una posible reintegración exitosa.

“Los informes del Instituto Nacional de Criminología (INC), entre otros elementos probatorios. En este sentido, es crucial aclarar que los informes del INC, aunque son insumos valiosos en el proceso de análisis, no son vinculantes. Estos informes constituyen una recomendación técnica y no una instrucción obligatoria para el juez”, dijeron en el Poder Judicial.