Juez ya decidió lo que pasará con extranjero sospechoso matar cruelmente a cinco perros

El hombre apellidado Ulloa fue detenido por la Fuerza Pública la noche de este jueves. (MSP/El hombre apellidado Ulloa fue detenido por la Fuerza Pública la noche de este jueves.)

Un juez ya definió qué sucederá con un nicaragüense apellidado Ulloa Bustos, quien fue detenido como sospechoso de matar, cruelmente, a cinco perros en Guácimo de Limón.

Ante una consulta hecha por La Teja, la Fiscalía Adjunta de Pococí informó que Ulloa está siendo investigado por el presunto delito de muerte animal.

LEA MÁS: Ven a hombre transportando perros muertos y lo que el OIJ encontró en una finca es desgarrador

El Ministerio Público también dio a conocer que el extranjero fue dejado en libertad y con medidas cautelares tras haber pasado casi dos días detenido.

“La madrugada del sábado se realizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares, en la cual el Juzgado Penal de la zona le ordenó presentarse a firmar una vez al mes y la prohibición de perturbar, agredir o amenazar a testigos”, detalló la Fiscalía.

Este terrible caso salió a la luz el pasado jueves, cuando vecinos de esa zona denunciaron en redes sociales que un hombre había matado de forma cruel a cinco perros.

LEA MÁS: Mujer vivió noche de pesadilla al caer con su carro a río

Según publicaciones en redes, supuestamente, el hombre tenía al menos 14 perros y, en apariencia, no era la primera vez que mataba a sus propios animales.

Ulloa fue detenido la noche de ese mismo jueves por oficiales de la Fuerza Pública, quienes lo pusieron a las órdenes de las autoridades judiciales.

LEA MÁS: El conmovedor mensaje del hijo de Eduardo Cruickshank a una persona especial antes de ser asesinado

Por su parte, el OIJ informó que la noche del viernes allanaron la casa del sospechoso y cerca de esta, en una propiedad en Pocora de Guácimo, encontraron restos de varios perros enterrados.