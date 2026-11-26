Tres privados de libertad ligados a una de las estructuras criminales más peligrosas del país recibieron un permiso especial para abandonar temporalmente la cárcel este jueves.

Una jueza de Limón autorizó la salida excepcional de prisión de tres hijos de alias “Pecho de Rata” para que asistan al funeral de un hermano.

Los beneficiados con la medida son Kishna López Tyndall, Jonedzell López Tyndall y Nayevska López Tyndall, quienes permanecen en prisión preventiva.

Fotos tomadas del expediente Riverside. Uso exclusivo de La Nación (Expediente Caso R/Foto: tomada del expediente Caso Riverside)

Sus abogados defensores solicitaron el permiso para que pudieran participar en los actos fúnebres de su hermano que murió por causas naturales y no tenía antecedentes.

La autorización fue emitida este jueves 26 de noviembre, a las 10:05 a. m., por Yeimy Rebeca Flores López, jueza penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Limón.

Sin embargo, la decisión provocó la reacción del jerarca de Justicia, quien mediante un documento dirigido a la jueza manifestó su profunda preocupación por los antecedentes de los tres privados de libertad.

El ministro cuestionó que se autorizara que permanecieran varias horas fuera de prisión.

“Considero que una decisión de esta naturaleza debió ponderar rigurosamente los riesgos existentes y las eventuales consecuencias en materia de seguridad pública. Por otra parte, al tratarse de una salida excepcional ordenada por el Poder Judicial y no dispuesta por el Ministerio de Justicia y Paz, la custodia y el dispositivo de seguridad correspondiente deben ser asumidos íntegramente por el Organismo de Investigación Judicial; de conformidad con la legislación vigente y aplicable”, dijo Justicia.