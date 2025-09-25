Juicio contra Celso Gamboa arrancó con una visita que sorprendió a todos

María Cecilia Sánchez, exministra de Justicia y mamá de Celso Gamboa Sánchez, estuvo en el inicio del debate que se lleva contra su hijo en las salas Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (Jedo) en los Tribunales de San José.

La acompañaba su nieta, también Natalia Gamboa (hermana de Celso) y Michael Castillo, ellos también son abogados del posible extraditable; sin embargo, en este caso no lo representan.

Gamboa es enjuiciado por un presunto delito de falsedad ideológica, conocido también como uso de documento falso, causa del expediente número 19-000218-0622-TP y lo representa el abogado Randall Céspedes Zúñiga.

Doña Cecilia frecuentemente se tocó la cara como si se limpiara una que otra lágrima, seguidamente tomó agua.

Celso sonrío al ver a sus familiares en el juicio.

A la mamá de Celso no se le vio durante el pasado juicio por tráfico de influencias, en el que salió absuelto en el Tribunal de Goicoechea.

Mamá de Celso Gamboa dijo estar mal

El martes 24 de junio anterior doña María Cecilia Sánchez atendió a La Teja luego de que trascendiera la detención de su hijo, quien es requerido por la justicia de Estados Unidos.

Sánchez expresó que está muy mal, de momento ella no ha tenido ningún acercamiento a su hijo, luego de que la tarde de este lunes 23 de junio trascendiera la detención.

“Todo esto ha sido tan intempestivo que no sé nada, estoy muy mal”, expresó la señora de 71 años.

Cecilia Sánchez, exministra de justicia y su hijo Celso Gamboa. Foto: Archivo GN (Archivo GN/Archivo GN)

Ella ejerció como ministra de justicia del 16 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017.

El exmagistrado y exministro Gamboa fue detenido la noche de este lunes por agentes del OIJ en Escazú.

Además, las autoridades también capturaron a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, un exprivado de libertad, la detención fue en Limón.

Ambos fueron capturados a solicitud de la DEA, esto debido a un requerimiento de un Tribunal de Dallas, Texas. Ambos son señalados como sospechosos de tráfico internacional de drogas.

Celso Gamboa y Pecho de Rata pasarán los próximos dos meses encarccelados antes de darse la extradicción. (Canva/Canva)

Futuro definido para Celso y Pecho de Rata

Mediante una audiencia privada, se definió el futuro para Celso Gamboa y Pecho de Rata, un exreo; los dos costarricenses que podrían ser extraditados a Estados Unidos.

La audiencia la llevaron en el Tribunal Penal de San José y los jueces definieron que durante los próximos dos meses pasarán detenidos, mientras avanza el proceso.

“Se les consultó si desean someterse a la extradición voluntaria o someterse al trámite ordinario establecido en el Tratado de Extradición Costa Rica/ Estados Unidos y la Ley de Extradición costarricense. Ambas personas indicaron someterse al proceso ordinario; es decir, el proceso dio inicio”, señalaron en la oficina de prensa del Poder Judicial.

Agregaron que les dictaron dos meses de detención provisional, en aplicación de lo que dispone el artículo 10 de la Ley de Extradición, artículo 4 del Tratado Costa Rica / Estados Unidos y la normativa del Código Procesal Penal aplicable a la privación de libertad.

Celso Gamboa, fue trasladado en perrera desde los Tribunales de Goicoechea para la audiencia en San José. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ante esta decisión ambos quedaron a la orden del Tribunal Penal, pero será el Ministerio de Justicia el que defina a cuál cárcel los van a llevar para que descuenten estos dos meses.

Celso y Pecho no serían los únicos ticos extraditados

Gamboa y Pecho de Rata no serían los únicos costarricenses que correrían el riesgo de ser extraditados a Estados Unidos.

Así lo dio a conocer Michael Soto, subdirector del OIJ, quien sin entrar en mayores detalles indicó que la cantidad de detenidos podría aumentar.

“Detuvimos a estas personas (Gamboa y López), que son dos de varias que vamos a detener. Probablemente, tengamos noticias en las próximas horas, estamos trabajando mucho en esto”, destacó Soto.

Aunque de momento las autoridades no han revelado quiénes serían esas otras personas, extraoficialmente se habla de que se trataría de dos hombres que ya están siendo investigados por el OIJ por narcotráfico, uno de ellos sería un sujeto ampliamente conocido en Limón.

Celso defendió la reforma a ley que lo tiene detenido

El exmagistrado Celso Gamboa sería extraditado a los Estados Unidos gracias a una reforma que él mismo defendió hace casi 10 años, cuando era parte de la Sala Tercera de la Corte.

En diciembre del 2016, siendo magistrado de la Sala Tercera, Gamboa dio una entrevista al periódico La Nación y defendió que se aprobara una vía para extraditar a delincuentes ticos.

Gamboa dijo en aquel entonces que había ticos que usaban el país como refugio para cometer delitos en otras naciones.

“La nacionalidad no debe ser óbice para que una persona propicie su impunidad”, destacó en aquel entonces.

Gamboa, quien fue una figura muy mediática por los cargos que ejerció como magistrado ministro de Seguridad y fiscal adjunto, permanece detenido en los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José.

El exmagistrado y el exreo Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, serían los primeros ticos en ser extraditados a Estados Unidos tras una reforma que permite este proceso en casos de narcotráfico.