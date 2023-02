Juicio María Luisa Cedeño: Abogados de los acusados insisten para que guarda de hotel declare

El nombre del guarda del hotel La Mansión Inn volvió a mencionarse en el juicio por el homicidio de María Luisa Cedeño.

Se trata de un costarricense de apellidos Castro Granados, quien trabajó en ese lugar la noche del 19 de julio del 2020, cuando atacaron de muerte a la doctora.

Dos de los abogados de los acusados aseguraron que la Fiscalía no tiene interés de que el guarda declare en el debate, pese a que los jueces del Tribunal Penal les ha indicado que lo lleven como testigo.

“Me parece que el tiempo asignado ha sido razonable y es claro que no tienen interés porque no les conviene. Le rogaría que se tome una decisión del Tribunal porque no puede ser indefinido. Eso demuestra su desinterés. Les pido una determinación”, señaló el abogado Erick Gatgens, defensor del imputado de apellidos Miranda Izquierdo.

Interpol busca en USA a guarda del hotel donde mataron a la doctora María Luisa Cedeño

Hugo Navas, abogado de otro de los acusados, de apellido Bodaan, también pidió un informe sobre el paradero de Castro Granados.

“Solicito un informe a la Interpol de las gestiones, es muy importante el testigo”, señaló Navas.

La doctora María Luisa Cedeño Quesada fue atacada de manera mortal en el hotel la Mansión Inn. Foto: Tomadas de FB

Castro Granados se casó con una norteamericana y se fue a vivir a Estados Unidos, la Interpol incluso lo busca para traerlo al juicio.

Por su parte, el fiscal Edgar Ramírez explicó que no han recibido respuesta de las autoridades en Estados Unidos.

La defensora Pública Margot Arguedas, abogada del imputado de apellidos Herrera Martínez, también insistió que es importante la declaración del guarda.

“Es de suma importancia contar con el testimonio. El juicio no ha terminado, es de interés de las partes, existen gestiones, estoy segura que se han hecho esfuerzos. No existe afectación al esperar hasta el último momento. Solicito que se mantenga a la espera de lo que pueda resultar de las diligencias realizadas por el Ministerio Público para contar con esta declaración”, dijo Arguedas.

Los abogados de la doctora Cedeño señalaron que al juicio le restan más de 21 testigos y por eso el debate no está cerca de terminar.