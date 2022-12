Juicio María Luisa Cedeño: Mientras Bodaan y bailarín lloraban al parecer Miranda Izquierdo se reía

Al administrador de empresas de apellidos Miranda Izquierdo, acusado de haber asesinado a la doctora María Luisa Cedeño Quesada, le dieron un ‘jalón de orejas’ en medio juicio, ya que al parecer se reía durante la declaración de una de las testigos.

Juan Marcos Rivero, uno de los abogados de la familia de la anestesióloga, fue quien se percató de la supuesta situación y alertó a los jueces, alegando que esta acción era irrespetuosa tanto para la víctima, como para la persona que declaraba en ese momento, Raquel Navarro, exsupervisora del restaurante del hotel La Mansión Inn, en Manuel Antonio de Quepos.

Al parecer, Miranda se estaba riendo cuando Navarro explotó en llanto al recordar el horror que sintió al encontrar el cuerpo de la doctora Cedeño entre sábanas y paños llenos de sangre, en la habitación 3 de hotel.

Al oír el relato, los únicos que mostraron emociones de tristeza fueron Bodaan y el bailarín Herrera Martínez, quienes lloraban con las palabras de Navarro.

“Independientemente de la tesis de defensa que se tenga en este caso, es evidente que se está juzgando una problemática humana sumamente sensible, que exige de todos los que estamos acá una debida compostura, no es para estar muriéndose de risa con las cosas que uno oye acá. No es la primera vez que las personas que estamos acá observamos al señor (nombre del imputado) Miranda Izquierdo, literalmente, muerto de risa.

“En este caso sí pediríamos que, por respeto de la memoria de la víctima e incluso al evidente sufrimiento que se está dando, se guardara la compostura, porque es lo mínimo que se puede pedir”, manifestó el abogado Rivero.

Miranda Izquierdo acusado de matar a la doctora María Luisa Cedeño Quesada. Foto: Albert Marín

Miranda Izquierdo casi siempre va con cubrebocas, pero el abogado afirmó que siempre se nota la mueca al reírse.

El defensor del acusado, Erick Gatgens, salió en la defensa de su cliente y señaló que el ángulo que tiene Rivero hacia Miranda es tapado por otro abogado.

“Después de que hizo la manifestación, yo me coloqué al frente de (nombre de imputado) y está el abogado Mauricio Brenes, incluso le consulté a algunas personas del público si observaron a (nombre) riéndose y me dijeron que no, pero más allá de eso, si es un tema de percepción del señor Rivero... si él deseaba hacer esa manifestación, lo correcto para mantener la pureza de la prueba era haber pedido que la testigo saliera”, indicó Gatgens.

Los jueces le pidieron, tanto a Miranda como a las demás partes, mantener la compostura.

Indiferencia

Toda esta situación ocurrió cuando la testigo recordaba que Miranda, en apariencia, fue indiferente al enterarse del fallecimiento de la doctora Cedeño.

La testigo dio esos detalles al responder preguntas de la fiscala Grettel Rosales.

“¿Usted vio el momento cuando le comunicaron del fallecimiento de la doctora, cuál fue la reacción de él (Miranda Izquierdo)?”, consultó la representante del Ministerio Público. Navarro le respondió: “Indiferente”.

Doctora María Luisa Cedeño Quesada. Foto: Tomadas de FB

Explicó que ella encontró el cuerpo de María Luisa y comenzó a dar gritos, y le extrañó que Miranda Izquierdo ni el guarda del inmueble, de nombre Christopher, la hayan escuchado.

“¡Si yo estaba gritando desde hace rato! (por encontrar el cuerpo) ¿Cómo no me había escuchado ni él (Miranda) ni Christopher?

“No le vi ninguna cara de susto ni nada, digamos”, agregó al mencionar sobre cómo se mantenía Miranda en el hotel.

Asegura que ella junto a sus otras dos compañeras estaban llorando y tristes, Navarro incluso guardaba la esperanza que la anestesióloga estuviera viva.

“Estábamos tristes, llorando, no sabíamos qué estaba pasando”, recalcó.

Concluyó asegurando que Miranda Izquierdo se quedó unos días más en el hotel porque Bodaan lo ordenó; sin embargo, insistía que le dieran la carta para circular en plena pandemia y retirarse.

Navarro no participó del homenaje con un sacerdote que le hicieron Bodaan y Miranda a la doctora Cedeño, porque ella lo sintió como una burla.