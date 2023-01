Juicio María Tacsan: Hermana compartió con acusado para evitar que se escapara

Laura Tacsan aseguró que María nunca se hubiera suicidado. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto)

Laura Tacsan, hermana de María Tacsan, aseguró este miércoles en el juicio que se sigue por el femicidio de María, que durante una semana tuvo que “compartir” con su cuñado a pesar de saber que él era sospechoso.

Laura contó a los jueces del Tribunal de Juicio de Heredia lo duro y doloroso que fue para ella y su familia la muerte de María. Además que cuando encontraron el cuerpo escucharon a un policía comentar que aparentemente no era un suicidio.

La familia de María no podía creer que existiera la posibilidad de que ella se hubiese suicidado, para ellos era imposible. La otra hermana de Laura, llamada Ivette, le contó a Laura que el 19 de setiembre del 2020, día que encontraron a María, el imputado de apellido Pérez se había arrodillado y le había pedido perdón.

Laura asegura que ella le pidió a su cuñado (imputado en el caso) y a todos cuando preguntaban de qué murió María decirles que se le había parado el corazón y no que se había matado, como se pensó al inicio. Toda la familia debía decir lo mismo. Eso le dijeron los papás de María.

“Ellos (papás de Tacsan) parecían unos pollitos angustiados”, declaró.

María les había contado a sus familiares que su esposo le estaba siendo infiel.

“María nos pidió que nos mantuviéramos al margen (por las infidelidades de Pérez) a ella le daba coraje (a María). Nos dijo que ya era mucho seguir luchando por algo que no va funcionar, ella estaba retomando el peso, era muy deportista”, declaró la hermana.

La víctima les contó que ella se estaba haciendo un tratamiento para la piel que queda flojita al bajar de peso y les comentó que ante lo que estaba viviendo iba a salir adelante. Esto contradice la declaración del imputado que aseguró que su esposa estaba bajando de peso por la depresión.

Laura para el momento de la muerte de su hermana tenía un pie enyesado, ella se presentó con otros familiares a la morgue, pero solamente podía ingresar una persona y fue ella.

Varias personas llegaron al debate a apoyar a Laura Tacsan (vestido blanco).

“Les dije que no quería ver a mi hermana, que no quería tener contacto, que yo traía la ropa y que la funeraria la iba a vestir, el muchacho que me atiende me dice que me va leer una constancia”, dijo.

“Me lee en las observaciones que mi hermana estaba pasando por un episodio de depresión. Yo le digo que no voy a firmar algo que yo sé que no es cierto, mi hermana no estaba en depresión, él corrige la hoja, la imprime y la firmo”, recordó.

En ese momento, a doña Laura le dijeron que el forense necesitaba hacerle unas preguntas.

“Me preguntó si mi hermana era diestra o zurda, yo le digo que diestra y me pregunta ¿ella (María) se automutila? Yo le digo que no, que ella era amante de su cuerpo.

Laura impactada por la pregunta le dijo al forense que su hermana es nadadora de aguas abiertas, que usaba vestido de baño y que ella tenía la última foto de María, en la que sale en vestido con los brazos al cielo. La hermana se la enseñó al forense y él la observó con detalle.

Laura le preguntó al forense si su hermana sufrió.

“Por la cara que me hizo le dije, ‘yo sé que usted no me puede me puede responder. Él quiere que la cremen, pero si usted me dice que necesita el cuerpo de mi hermana para que examinen algo más yo no lo permito’. Le dije que él es médico y el forense me preguntó: ‘¿Médico?’”, dijo.

El forense le respondió que no era necesario, ya que ya le había hecho todas las pruebas a su hermana.

“Me dijo, ‘tenga la certeza que se va hacer justicia’”, recordó Laura.

Esta foto le enseñó la hermana al forense para que viera que María no se auto mutilaba. Foto: Tomada de facebook

Cuando Laura e Ivette se preparaban para sepultar a María, Ivette le contó que la habían llamado de la Fiscalía para que se presentará.

“Cuando faltaba poco para salir con el cuerpo de la Iglesia, Ivette se me sienta a la par, de lado derecho y me dice, él fue (Pérez) y no podemos demostrar que sabemos, para que se mantenga confiado y tranquilo. Nadie puede saberlo, solo usted y yo” declaró Laura.

Después de eso el imputado siguió asistiendo a los rezos que la familia le hizo a su hermana.

“Cómo yo tenía el pie con el yeso, él (Pérez) se ofreció a llevarme a mi casa todos los días”, aseguró Laura.

Como ambas hermanas sabían a Ivette le daba mucho miedo que Laura viajara con Pérez y siempre le pedía que le avisara apenas llegara, pero ellas necesitaban mantenerlo cerca.

“Ciertos días me dice cosas (el imputado) que estaba desesperado, qué para qué estar acá, que prefiere irse lejos y yo le digo: ¿cómo se le ocurre con todo lo que María corrió por usted, con todo lo que corrió por la clínica (estaban poniendo una clínica en el primer piso de donde vivían)?”, dijo la hermana.

Laura le preguntó: ¿Qué va hacer en otro lugar? Y aseguró que él le contestó: “No sé, vivir sin María”.

Ella le contestó: “Todos estamos igual y tenemos que seguir”.

La testigo aseguró que Pérez hasta le comentó en uno de esos viajes que María estaba con una siquiatra y tomando medicamento y que lo que más cólera le dio fue que ese medicamento como efecto secundario tenía el efecto de intento de suicidio y que él estaba muy molesto con la siquiatra.

“El sábado en la mañana me despierta mi hermana Ivette y me dice: ya lo agarraron y yo en ese momento no sabía si agradecer o qué hacer. Yo lo hice por amor a María y por coraje de que me estuviera diciendo que se suicidó”, dijo.

Laura también comentó que en una ocasión Pérez echó a María de la casa, le empacó las cosas en una bolsa y estuvieron separados por mes y medio. Además que ella y su familia no podían visitar a María porque Pérez no le gustaba, así ella misma se los había dicho.