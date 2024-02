Justicia a medias para papá que tuvo una cruel muerte

Una justicia a medias es la que recibieron los allegados de Lubín Núñez Chacón, de 69 años, un padre de familia que fue víctima de una cruel muerte en Santa Rosa de Pocosol, en San Carlos, Alajuela.

Él fue torturado, quemado y enterrado en la parte trasera de su casa, en barrio El Refugio, en Pocosol de San Carlos.

Hubo cuatro sospechosos: dos hombres y dos mujeres, sin embargo, solo a uno de ellos lo condenaron, un tipo de apellido Alvarado, alias Machillo, quien en diciembre anterior recibió una condena de 12 años en la cárcel, la dictaron los jueces del Tribunal Penal de Ciudad Quesada.

Los otros quedaron libres y en apariencia habría otros involucrados en el asesinato de la víctima, pero nunca los agarraron.

Los dos hijos de Lubín recuerdan al buen papá que la vida les dio y la herencia invaluable que dejó en ellos.

Kenneth Núñez, el hijo menor de la víctima, aseguró que esperaba una sentencia más robusta, así como una una investigación más profunda, aunque nada de lo que pasara en ese juicio borraría los buenos recuerdos de su papá.

Don Lubin Núñez Chacón, de 69 años, es la víctima mortal que apareció con rastros de haber sido torturado, quemado y enterrado en una fosa clandestina en la parte trasera de su casa en Pocosol de San Carlos, Alajuela. Foto: Cortesía de la familia

“Desde que yo era niño lo recuerdo como un hombre muy trabajador, comprometido con la familia. Además era muy jovial, no se le veía triste, más bien andaba lleno de energía.

“Él nos enseñó a trabajar fuerte y ser honrados, esatas son lecciones que no tienen precio y es el principal regalo que le pueden dar a un hijo”, dijo Kenneth.

Jessica, la hermana de él coincide con esos buenos recuerdos y también menciona que febrero es uno de los meses más difíciles para ella, pues tanto don Lublín y ella cumplían años y procuraban pasarlo juntos.

“Febrero es un mes que me dejó de gustar, porque yo cumplo años los 28 de febrero y él los 24 y desde que inicia lo recuerdo y me da tristeza saber que él ya no está, desde su muerte no celebro mi cumpleaños aunque quiero tratar de volver a disfrutarlo, porque sé que a mi papá no le gustaría verme triste”, manifestó la hija.

Agregó que su papá era como su alma gemela, pues muchas veces ambos sabían lo que cada uno iba a decir, lamenta no tener esas conversaciones y momentos junto a él por culpa de la maldad de otros.

Los hermanos conservan esos momentos que visitaron a su papá en la finca y siempre los recibió con comida, les enseñaba sobre el ganado que tenía y de las artesías que hacía, pues su profesión era artesano y tenía un arte muy fino.

La última vez que Jessica conversó con su papá fue a las 6:30 de la mañana del 28 de octubre del 2021, justo ese día Lubin fue atacado, su familia lo buscó y el 3 de noviembre de ese año lo encontraron sin vida.

Lubin Núñez Chacón, de 69 años, fue víctima de una cruel muerte, su hija conserva una bicicleta que dejó. Foto: Cortesía para LT

Justamente ella reconoció el cuerpo de su papá por una faja, una camisa y los rasgos faciales.

Kenneth afirma que su papá lo pudieron despedir como se lo merecía, sostuvo que lo cremaron, le hicieron vela, una misa y sepultaron las cenizas en el cementerio de Grecia, en Alajuela.

En el OIJ dijeron que el móvil del homicidio fue para callarlo porque don Lubín había descubierto un crimen.

“El móvil, al parecer, es que Lubín tenía información de otro cuerpo que encontraron en la propiedad de este (dos días después de hallar a Lubín)”, explicaron en la oficina de prensa del OIJ al momento del hallazgo, no trascendió quién fue la víctima de ese otro caso.

La sentencia por esta cruel muerte se encuentra en apelación.