Juzgado de Alajuela se sacude de críticas por liberación de exdirector de Policía condenado por narco

El Juzgado de Ejecución de Alajuela se sacudió de las críticas que ha recibido por ordenar la liberación del exdirector de la Fuerza Pública, José Fabio Pizarro Espinoza, quien solo pasó cinco años en la cárcel pese a haber recibido una condena de 10 años por narcotráfico.

La noticia sobre la liberación de Pizarro, también conocido como “Toro”, fue dada a conocer el Ministerio de Justicia, el cual indicó que el exdirector policial salió este jueves de la Unidad de Atención Institucional Reynaldo Villalobos, en San Rafael de Alajuela.

Gerald Campos, ministro de Justicia, se refirió a este hecho y señaló que el Instituto Nacional de Criminología había realizado entre cinco y seis criterios para analizar un posible cambio de medidas para Pizarro y todos estos dieron resultado negativo, por lo que no se explica el por qué un juez decidió liberarlo.

“Somos respetuosos de la división de poderes, sabemos las potestades que tiene un juez de la República en este sentido, pero nos preocupa que si hay un criterio técnico por lo menos este criterio no sea tomado en cuenta y tan siquiera se indique cuáles fueron las razones por las que se apartan de un criterio y se ordena otro tipo de medidas”, dijo Campos.

Según el Juzgado de Ejecución de Alajuela, Pizarro podía pedir la libertad condicional desde diciembre del año pasado. Foto Archivo.

Tras estas declaraciones, el Juzgado de Ejecución de Alajuela se pronunció por medio de un comunicado de prensa, detallando que al exdirector policial se le concedió el beneficio de libertad condicional, pues tenía derecho a solicitarlo desde el 7 de diciembre de 2021 y cumple su sentencia con descuento el 21 de marzo de 2025, por lo que le restan por descontar 2 años y ocho meses, si continúa laborando.

Además, le tiraron la pelota a Campos, indicando que los informes recibidos sobre la situación de Pizarro en el centro penal eran positivos.

“De acuerdo con los informes remitidos al despacho, que no son vinculantes para la autoridad jurisdiccional, sí describen el buen desarrollo de la persona privada de libertad, los recursos laboral y domiciliar son positivos, por lo tanto el criterio técnico en los considerandos fueron positivos, no así el acuerdo tomado, y no se justifica porque motivos se apartan de los informes del Centro Penitenciario respectivo, lo que no tiene un sentido lógico la resolución que emiten”, indicó el Juzgado.

El Poder Judicial señaló que no puede dar a conocer las resoluciones relacionadas con la liberación, pues estas tienen datos sensibles.

En cuanto a Pizarro, en el 2007 se convierto en el director general de la Fuerza Pública y en el 2018 fue sentenciado a 10 años de cárcel, tras acogerse a un proceso abreviado, por integrar una banda narco.