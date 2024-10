Karina Ramos confirma que atropelló a motociclista y explica por qué ocurrió el accidente

La modelo Karina Ramos comentó en redes sociales sobre el accidente de tránsito en el que se vio involucrada ella y un motociclista este sábado en La Uruca, San José.

Ella afirmó que se dirigía para el trabajo y circulaba sobre un boulevar, pese a que sobre la calle esta marcada la señal de “Alto”, ella no la habría visto y más bien aceleró.

“Mi mamá se dio cuenta por las noticias”.

“El día de ayer (sábado) tuve un accidente de tránsito y he pasado un poquito en shock desde ese momento, así que no había dicho nada, tuve que trabajar toda la tarde y demás”

“Iba de camino a la oficina en la mañana, iba en un boulevar donde es una calle ancha y entonces en teoría uno lleva la vía, no había señal vertical de Alto entonces cuando yo volví a ver que venía un señor en moto, pensé que él se había saltado el Alto, aceleré para intentar no golpearnos, no chocar pues, y era muy tarde, él chocó como con la parte de atrás del carro”, señaló la exmiss Costa Rica.

Karina Ramos habla sobre el choque

Karina Ramos, modelo y exmiss Costa Rica afirma que está pendiente de la salud del motociclista con el que chocó. (Instagram)

La modelo asegura que ella está en shock por lo ocurrido y sí está pendiente de la salud del motociclista y de los cuidados que él necesita, pues sigue hospitalizado y lo tendrán que operar debido a los fuertes golpes.

“Estoy perfectamente, nada más el susto, estaba muy nerviosa, obviamente en shock, pero no me pasó absolutamente nada, el señor sí está bastante golpeado, está esperando una cirugía, estoy en comunicación con la familia para ver su recuperación, si necesitan algo, etc.

“Fue un susto muy grande. Ahora solo queda tener mucho más cuidado es un accidente que nadie le gustaría pasar por algo así”, detalló la también creadora de contenido.