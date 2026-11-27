El famoso criador de caballos que fue detenido para ser extraditado a Estados Unidos como sospechoso de tráfico internacional de drogas soltó una contundente frase que vincularía al gobierno con el narco.

El hombre apellidado Barrantes Villalobos, alias Caballos, le dijo esa frase al periodista Álvaro Sánchez, del medio digital Expediente, cuando este le preguntó qué tenía que decir, al momento en que era llevado a su lujosa propiedad en San Luis de Grecia, la cual fue allanada por el OIJ y la Fiscalía la mañana de este viernes.

Barrantes es un reconocido y famoso criador de caballos. Foto Ascacopa. (redes/Barrantes es un reconocido y famoso criador de caballos. Foto Ascacopa.)

Caballos se quedó en silencio al principio, pero tras pensar sus palabras soltó la contundente frase: “El Gobierno está lleno de eso”, dijo el sospechoso.

Sánchez también le consultó sobre su presunto ligamen con el Cartel de Sinaloa, pero Barrantes de nuevo guardó silencio mientras era escoltado al interior de su propiedad para que estuviera presente durante las diligencias del allanamiento.

Barrantes soltó la contundente frase antes de entrar custodiado a su lujosa propiedad en Grecia. (Alonso Tenorio)

De acuerdo con las autoridades, alias Caballos es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, pues según la acusación, se le atribuye la fabricación y distribución de cocaína con el propósito de importarla a territorio estadounidense.

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que Barrantes es vinculado con el Cartel de Sinaloa y se le señala como el presunto líder de una organización criminal que, en apariencia, se encargaba de mover cargamentos de cocaína desde el sur del continente hasta territorios como Guatemala y México. Posteriormente, esa droga era trasladada a los Estados Unidos.