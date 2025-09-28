La Cruz Roja confirma lo trágico que ocurrió con hombre arrastrado por un río en Tibás

Cuando los socorristas llegaron ya no había nada que hacer por la víctima. Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo (IStock)

La tarde de este domingo la Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia en la zona de Cinco Esquinas de Tibás, San José, luego de que se reportara que un hombre cayó al cauce de un río.

Los socorristas encontraron al hombre en la orilla y, tras realizarle la valoración correspondiente, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Para atender la alerta, la Benemérita movilizó seis unidades de emergencias, entre ellas ambulancias básicas, avanzadas y vehículos de primera intervención.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes investigan cómo se dieron los hechos y la identidad de la víctima.