La espeluznante forma en que asesinaron a Pamela Royo tendría un oscuro propósito

La brutal forma en que fue asesinada Pamela Alejandra Royo Solano, de 38 años, habría sido más que un homicidio: para las autoridades, el crimen pudo convertirse en un aterrador mensaje entre grupos narco.

El caso dio un giro este martes 28 de abril, cuando agentes del OIJ de Turrialba realizaron operativos en Los Laureles y detuvieron a dos hermanos sospechosos de participar en el asesinato.

Se trata de un hombre de apellido Marín, de 34 años, y una joven de 19 años.

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Pamela Alejandra Royo Solano, de 38 años, sería la víctima cuya cabeza apareció en la entrada de una casa, sin embargo las demás partes de su cuerpo aún no aparece. Foto: Tomada de Redes sociales

Un crimen que estremeció a Turrialba

Los hechos ocurrieron el 2 de junio de 2024, entre las 6:30 p. m. y las 7 p. m.

Según la investigación, Pamela habría sido privada de libertad, asesinada y posteriormente, abandonada en un lote baldío.

Lo más aterrador del caso fue la forma en que dejaron el cuerpo.

“A Pamela la habrían privado de libertad, posteriormente le dieron muerte y dejaron el cuerpo en un lote baldío; fue decapitada y la cabeza fue dejada en el corredor de una vivienda cercana”, detalló la oficina de prensa del OIJ.

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La brutal forma en que fue asesinada Pamela Alejandra Royo Solano, de 38 años, deja un mensaje oscuro para banda narco de Turrialba, detenida el martes 28 de abril del 2026. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Sospechan mensaje entre grupos criminales

El director del OIJ, Michael Soto, calificó el caso como extremadamente cruel.

“Sin duda alguna es un acto de mucha crueldad, muy atroz, es una especie de mensaje que un grupo quizás quería darle a otro, eso lo digo del plano hipotético”, manifestó.

Las autoridades manejan varias líneas de investigación, entre ellas un posible ajuste de cuentas relacionado con disputas territoriales por drogas.

También hay menores involucrados

Además de los dos detenidos este martes, las autoridades señalaron que dos adolescentes permanecen recluidos en un centro penal por su aparente participación en este homicidio.

Decomisos durante allanamientos

Durante los operativos, los agentes decomisaron más de un millón de colones en efectivo, municiones de arma de fuego, marihuana y crack.

Michael Soto indicó que la investigación tomó cerca de dos años para lograr establecer la presunta participación de cuatro personas en este caso que conmocionó a la comunidad.