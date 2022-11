La falta de dragado en los ríos ayudó a que octubre registrara más inundaciones

Octubre siempre ha sido considerado el mes más lluvioso del año y esta vez cerró con 1.500 incidentes por inundaciones, golpeando con mayor fuerza a los vecinos de Golfito, a los del Pacífico sur y los de Desamparados.

Blas Sánchez, geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), aseguró que además de los fenómenos atmosféricos, la falta de dragado en los ríos generó que se registraran más inundaciones.

“Este deterioro que tienen los causes, donde no se da mantenimiento preventivo, no se hace un dragado, una limpieza y la capacidad hidráulica empieza a deteriorarse, generando que con lluvias intensas y suelos muy saturados, tiendan a desbordarse con mayor facilidad”, señaló Sánchez

La CNE dijo que solo en este mes, en Golfito hubo 293 incidentes, en Desamparados 214, en Garabito 136, en Osa 128, en Quepos 119 y en Parrita 115.

Golfito ha sido la zona más golpeada por las inundaciones. Foto: Cortesía.

El efecto indirecto del huracán Bonnie en junio-julio de este 2022, el huracán Julia a principios de octubre, así como temporales donde se presentaron emergencias en cantones como Desamparados, Aserrí, Jacó, Quepos, Golfito y Osa generando cuantiosos daños.

El geólogo concluyó diciendo que el crecimiento urbano y la invasión a las zonas de protección de ríos y quebradas, de personas que construyen sus casas en los márgenes, forman parte de los daños que generan las inundaciones.