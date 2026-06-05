La historia que conecta a La Reina del Sur con Tiburón, hombre asesinado en triple homicidio en Osa

El triple homicidio ocurrido en Palmar Norte de Osa no solo dejó tres fallecidos y una investigación abierta por parte de las autoridades, sino que también volvió a poner sobre la mesa nombres ampliamente conocidos en la zona sur del país.

Uno de ellos es el de Cristel Yariela Gómez Espinoza, más conocida como La Reina del Sur, quien mantenía un vínculo cercano con Óscar Rodríguez Acuña, alias Tiburón, una de las víctimas mortales del ataque armado.

Cristel Yariela Gómez Espinoza, más conocida como La Reina del Sur, quien mantenía un vínculo cercano con Óscar Rodríguez Acuña, alias Tiburón, asesinado en un triple homicidio en Palmar Norte, Osa, este 4 de junio del 2026. Foto: Archivo La Teja (Archivo La Teja/Archivo La Teja)

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Una relación que dejó una hija

Según información corroborada en registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Gómez y Rodríguez mantuvieron una relación sentimental años atrás.

De esa relación nació una hija que cumplirá siete años en diciembre próximo.

Alias Tiburón falleció durante el ataque armado ocurrido la madrugada del jueves 4 de junio en Palmar Norte, donde además perdieron la vida Kevin Josué Webb Duarte y Yilber Racines Hernández, un colombiano naturalizado costarricense.

Alias Tiburón y La Reina del Sur mantuvieron una relación sentimental años atrás. Foto: Archivo GN (Jorge Castillo)

Un nombre conocido en la zona sur

La Reina del Sur es una figura ampliamente conocida en la zona sur del país debido a distintos procesos judiciales y a su notoriedad pública durante los últimos años.

Ahora, tras el asesinato de alias Tiburón, vuelve a surgir la conexión que ambos mantuvieron y que quedó reflejada en la hija que tuvieron en común.

Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan investigando el triple homicidio, cuyo móvil preliminar apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con actividades de narcotráfico en la región.

El OIJ mantiene abiertas las pesquisas para identificar y detener a los responsables del ataque.