La ilusión de comprar un carro terminó en violentos asaltos

Tres hombres, de apellidos Soto, de 23 años; Ramírez, de 28; y Arce, de 56 años, así como una mujer de apellido Jiménez, de 25 años, están en manos del OIJ como sospechosos de violentos asaltos contra personas que tenían la ilusión de comprar un carro.

La captura la realizaron los agentes de la Sección de Asaltos del OIJ, quienes efectuaron tres allanamientos la mañana de este martes 3 de febrero.

Los sospechosos fueron detenidos en San Antonio de Desamparados, Mata de Plátano de Goicoechea y San Antonio de Escazú.

“Estas cuatro personas figuran como los sospechosos de robo agravado mediante la modalidad de asalto; de acuerdo con la versión preliminar, se les vincula con dos causas”, indicaron en el OIJ.

Sospechosos de asalto

Engaño, citas falsas y violencia marcaron el actuar de los sospechosos. Foto: OIJ (OIJ/Cortesía)

Citas falsas para concretar la compra

Uno de los casos ocurrió el 6 de noviembre en Vásquez de Coronado y el otro el 4 de diciembre anterior en Hacienda Vieja de Curridabat. El perjuicio económico asciende a ¢9 millones.

“El modo de operar de los sospechosos, en apariencia, consistía en colocar anuncios en redes sociales en los que indicaban que vendían un carro a buen precio. Cuando los ofendidos los contactaban, acordaban verse en un sitio para realizar la compra.

“Cuando las víctimas llegaban, en apariencia eran interceptadas bajo amenaza con arma de fuego, y los despojaban de sus pertenencias y del dinero destinado a la compra del vehículo”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

A los sospechosos se les decomisó un casco de motocicleta perteneciente a una de las víctimas, un arma de fuego y dinero en efectivo.