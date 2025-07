La incertidumbre no los detuvo: familia de chofer asesinado fue clave para resolver caso

Jonathan Chavarría Pérez, de 30 años, vivía con rectitud y era considerado un hombre de bien, pero ni eso lo libró de convertirse en víctima de la maldad.

En medio de la incertidumbre, su familia se convirtió en una pieza clave para dar con los principales sospechosos de causarles el peor daño.

LEA MÁS: Una herramienta tecnológica fue clave para dar con sospechosos de matar a futuro papá

Jonathan Chavarría, de 30 años, daba servicios como conductor cuando fue víctimas de asaltantes que lo dejaron en un guindo en Vuelta de Jorco en Aserrí. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

Jonathan era conductor de plataformas y a él le quitaron la vida cuando estaba trabajando. Su cuerpo fue hallado la madrugada de este viernes 4 de julio, en Vuelta de Jorco, Aserrí.

Un hermano y otros allegados fueron los que dieron con la ubicación exacta, luego de ver los movimientos en el GPS y alertar a la Policía de lo que se iban enterando.

LEA MÁS: Familia denunció desaparición de joven conductor y horas después enfrentan la peor noticia

El pariente, quien prefirió que nos reserváramos el nombre, le dijo a La Teja, cómo fue que la familia supo que algo malo ocurrió con su ser querido.

La noche del jueves 3 de julio, el hermano llamó cerca de las 7 de la noche a Jonathan, con el fin de que pasara a comer a la casa, pues le había preparado la cena para él y su cuñada. Jonathan no respondió y en ese momento lo que creyeron era que estaba haciendo algún servicio, pues acostumbraba a no responder cuando estaba trabajando.

“Después de las ocho y algo de la noche, le volví a mandar un mensaje, preguntándole dónde estaba, tampoco me contestó y fue cuando empezamos a preocuparnos. La esposa incluso lo estuvo llamando y tampoco le contestó, entonces ahí fue cuando decidimos empezar a hacer el rastreo con el GPS del carro”, recordó el familiar.

LEA MÁS: Conductor de plataformas asesinado estaba a estos meses de convertirse en papá

Los allegados notaron movimientos extraños, que no eran comunes, como que el vehículo lo apagaron por unos minutos, también que diera vueltas en un mismo sitio, todo esto ocurrió en Vista Grande en Concepción de Alajuelita.

“Lo seguimos llamando y no contestaba, decíamos que era extraño que no contestara, para por lo menos decirnos que estaba haciendo viajes, así que esto nos alertó y nos fuimos desde la casa (Alajuela) hasta donde marcaba la ubicación del carro. Estacionamos cerca del carro y vimos a unos sujetos que no eran el tipo de personas con las que mi hermano hubiera andado”, recordó el familiar.

Los allegados fueron a la delegación policial y pidieron ayuda. De inmediato, los uniformados tuvieron la disposición de ayudar a los familiares y capturaron a dos hombres y a una mujer que estaban en el carro.

El carro lo encontraron, pero Jonathan seguía sin aparecer, los allegados vieron que en otras de las ocasiones que apagaron el vehículo estaba en una especie de montaña en Vuelta de Jorco de Aserrí.

“Encontramos rastro de sangre, lo seguimos y encontramos el brazalete del reloj, dimos el aviso y de inmediato mandaron la patrulla y fue cuando dieron con él”, recordó con tristeza el ser querido.

Jonathan estaba sin vida, le propinaron múltiples golpes y el fin era solo para asaltarlo y robarle el carro.

Él estaba a dos meses de convertirse en papá.

Los sospechosos son dos hombres de apellidos Vargas Pérez, Villarreal Duarte y una mujer de apellidos Quirós Jarquín.