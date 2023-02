La llama del amor ardió entre un bombero y una maestra luego de una charla en un kínder

Una charla para niños se convirtió en la ‘llamita’ de amor entre un bombero de la estación de Belén de Heredia y una maestra de educación especial.

Esa llama no se apagó pese a las diferentes profesiones, todo lo contrario, se mantuvo fuerte e intensa esperando por el explosivo cariño que se guardan Arturo Cordero Hidalgo y Kendry Porras Espinoza.

Esta historia de amor comenzó el miércoles 30 de abril del 2014, cuando Kendry llevó a la estación de Bomberos una carta solicitando que llegaran al día siguiente, el 1º de mayo del 2014, al kínder. El fin era aprovechar el día del trabajador para explicarle a los niños sobre esa profesión.

Incluso la maestra iba a aprender de ellos, porque hasta ese momento solo sabía que existían, pero nunca les había prestado atención más a profundidad.

Ese 1º de mayo, el camión de Bomberos llegó al centro educativo y el primero que iba hacia la puerta era Arturo y la que los recibió fue Kendry, era la primera vez que se veían, porque el día anterior la había atendido un compañero de él.

En ese momento ella quedó flechada por el muchacho moreno de traje amarillo. Tanto que al devolverse hacia sus compañeras se los advirtió.

“Entré y les dije a mis compañeras: ‘Viene un bombero muy guapo, ¡no lo vean porque es mío!’”, sentenció la educadora a sus colegas.

El Bombero Arturo Cordero Hidalgo y la maestra Kendry Porras Espinoza quedaron flechados desde el día que se conocieron. Foto: Kendry Porras para LT

La charla inició e incluso a Kendry la tomaron como una modelo para que usara el traje que protege a los rescatistas, luego de toda la explicación sobre las funciones que realizan, ellos se despidieron de los niños y del personal.

La maestra solo supo que el bombero se llamaba Arturo, no hubo más datos ni intercambio de teléfonos, ¡nada! Cada quien continuó con sus labores respectivas: ella con los niños y él hacia la estación por si le tocaba cubrir alguna emergencia.

Los meses transcurrieron y a la maestra ese nombre se le quedó grabado, sin saber que Arturo también sentía lo mismo.

“A mí desde el primer momento sí me llamó la atención”, dijo Arturo sobre la maestra.

Dos meses después, Kendry estaba junto a su hermana y tuvieron la idea de buscar en la página de bomberos a los ‘Arturo’ que aparecieran, ella lo reconocería fácilmente. Lo encontró y rápidamente le envió la solicitud en las redes sociales.

Él la aceptó y solo se intercambiaban ‘likes’ en las fotos.

El tiempo continuó y el 9 de setiembre de ese mismo año el destino les daría una segunda oportunidad para verse cara a cara y dependería de ellos si la aprovechaban para darle un chance al amor.

Arturo iba en el camión de trabajo y como iban a pasar al frente del kínder, los compañeros y él iban recordando de la charla que dieron en el centro educativo. Ignorando que Kendry buscaba cualquier excusa para verlo de nuevo.

“Ese día celebramos el Día del Niño y en la noche hicimos un asado para las maestras, cuando mi hermana (compañera de trabajo) me dice: ‘¡Vienen los bomberos!’. Pues corrí hacia la malla y me puse a verlos y vi que Arturo venía de acompañante, ellos me volvieron a ver y solo dije: ‘¡Jessica (nombre de la hermana) me están viendo!, ¿qué hago?’. Mi hermana me dijo: Dígales que hay un panal”, recordó Kendy.

En efecto había un panal, pero tampoco era tan grande.

Los bomberos entraron y quitaron ‘el peligro’ para las maestras; sin embargo Arturo también quería hablar con ella, él no lo pensó dos veces por dejar una tarjeta con su número de teléfono, por si ocurría otra emergencia en el kínder.

Desde ese momento todo ha sido historia, la pareja a la semana tuvo su primer salida de amigos y se han mantenido juntos desde hace 9 años.

¿A dónde van los bomberos cuando mueren? así nació la canción que representa a estos valientes

El amor no conoce de profesiones, solo une y forma familias para toda la vida. Foto: Kendry Porras para LT

Ellos se casaron el 18 de marzo del 2017, es decir, el otro mes cumplen seis años de casados, conocidas como las ‘bodas de hierro’.

El amor de ellos se reprodujo y son padres de dos niños, Theo de 5 años e Isabella de 2 años, y tienen una relación muy fortalecida. Ella aprendió más de la labor que realizan los bomberos, que es salvar vidas y lo entiende muy bien cuando tiene que trabajar en fechas importantes como cumpleaños, Navidades o Años Nuevos.

“Yo sigo enamorado de ella como desde el primer día”, manifiesta Arturo.

Kendry mantiene ese flechazo igual y además de su amor le recalca que es un excelente padre y le ha dado lo que ella siempre soñó: una familia. San Valentín se encargó de enamorar a dos profesionales un día que jamás olvidarán.

La familia tiene dos hijos y muchas metas por cumplir. Foto: Kendry Porras para LT