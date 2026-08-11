Sucesos

La otra dura situación que enfrenta la familia del padre y del hijo muertos en un incendio en Pavas

Seres queridos hacen un llamado a quienes puedan colaborar con la familia

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Por Alejandra Morales

La familia de Eduardo Pérez Badilla, de 66 años, y su hijo Eidan Pérez Monge, de 14 años, enfrenta otro duro momento después de perder a ambos en el incendio ocurrido en la madrugada de este lunes 10 de agosto en Metrópolis II de Pavas.

Sus seres queridos necesitan ayuda económica para poder darles sepultura y por eso hacen un llamado a quienes puedan colaborar en medio de esta tragedia.

Cualquier aporte puede realizarse mediante SINPE Móvil, al número 6016-6783, a nombre de Rolando Pérez, uno de los hijos de Eduardo Pérez.

Incendio acabó con la vida de dos personas la madrugada del lunes 10 de agosto del 2026, en Villa Esperanza de Pavas. Foto: Bomberos
El fuego arrasó con la vivienda y la vida de padre e hijo. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

La familia agradece de antemano cualquier colaboración que le permita cubrir los gastos derivados de la muerte del padre y del hijo y despedirlos dignamente.

Eduardo y Eidan murieron atrapados dentro de su vivienda durante el incendio que se reportó pasada la 1 a. m. del lunes en Metrópolis II, Pavas.

Eithan Pérez Monge, de unos 14 años, quedó atrapado junto a su papá, Eduardo Pérez Badilla
Eduardo Pérez Badilla murió junto a su hijo Eidan Pérez Monge, de unos 14 años. (Alejadra Morales/Eithan Pérez Monge, de unos 14 años, quedó atrapado junto a su papá, Eduardo Pérez Badilla)

La muerte de Eidan, de apenas 14 años, también generó consternación en su comunidad educativa. El adolescente cursaba noveno año en el Colegio Rincón Grande y tenía como ilusión graduarse este 2026.

10/08/2026, San José, Pavas, Metropolis 2, incendio en dos casas de habitación donde fallecieron dos personas.
Autoridades judiciales y Bomberos investigan las causas del siniestro. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

El centro educativo publicó una esquela en la que lamentó la muerte de su alumno y expresó sus condolencias a sus familiares.

Ahora, mientras sus seres queridos enfrentan el dolor por la pérdida, también buscan reunir los recursos necesarios para poder despedir a Eduardo y Eidan.

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Eduardo Pérez BadillaEidan Pérez Mongepadre e hijo mueren en incendio
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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