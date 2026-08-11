La otra dura situación que enfrenta la familia del padre y del hijo muertos en un incendio en Pavas

La familia de Eduardo Pérez Badilla, de 66 años, y su hijo Eidan Pérez Monge, de 14 años, enfrenta otro duro momento después de perder a ambos en el incendio ocurrido en la madrugada de este lunes 10 de agosto en Metrópolis II de Pavas.

Sus seres queridos necesitan ayuda económica para poder darles sepultura y por eso hacen un llamado a quienes puedan colaborar en medio de esta tragedia.

Cualquier aporte puede realizarse mediante SINPE Móvil, al número 6016-6783, a nombre de Rolando Pérez, uno de los hijos de Eduardo Pérez.

El fuego arrasó con la vivienda y la vida de padre e hijo. Foto: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

La familia agradece de antemano cualquier colaboración que le permita cubrir los gastos derivados de la muerte del padre y del hijo y despedirlos dignamente.

Eduardo y Eidan murieron atrapados dentro de su vivienda durante el incendio que se reportó pasada la 1 a. m. del lunes en Metrópolis II, Pavas.

Eduardo Pérez Badilla murió junto a su hijo Eidan Pérez Monge, de unos 14 años. (Alejadra Morales/Eithan Pérez Monge, de unos 14 años, quedó atrapado junto a su papá, Eduardo Pérez Badilla)

La muerte de Eidan, de apenas 14 años, también generó consternación en su comunidad educativa. El adolescente cursaba noveno año en el Colegio Rincón Grande y tenía como ilusión graduarse este 2026.

Autoridades judiciales y Bomberos investigan las causas del siniestro. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

El centro educativo publicó una esquela en la que lamentó la muerte de su alumno y expresó sus condolencias a sus familiares.

Ahora, mientras sus seres queridos enfrentan el dolor por la pérdida, también buscan reunir los recursos necesarios para poder despedir a Eduardo y Eidan.