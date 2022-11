La reunión que nunca fue: Cita entre nuevo Fiscal y Walter Espinoza

El nuevo Fiscal General de la República Carlo Díaz llegó a dar el último adiós al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Walter Espinoza y recordó que les quedó pendiente una reunión, para enfrentar unidos a la criminalidad del país.

Carlo fue elegido el lunes 31 de octubre anterior y ese mismo día Espinoza lo llamó para concretar una reunión de trabajo.

“Una vez que me eligieron inmediatamente él me llamó, me felicitó; pero como era él (Wálter), una persona trabajadora, de una vez prácticamente me dijo cuáles eran los temas que él quería que tocáramos, incluso él estando de vacaciones”.

“Habíamos agendado la reunión para la próxima semana y...ahora nos duele mucho la partida de él, porque también fue fiscal”, señaló Díaz, mientras despedían al director del OIJ en el vestíbulo de la institución.

El tiempo no alcanzó para la reunión que le fijó Wálter Espinoza al nuevo Fiscal General Carlo Díaz. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Sostuvo que don Walter era una persona muy admirada a nivel de Ministerio Público, pero también en su gestión de Investigación Judicial.

“Un funcionario entregado e íntegro”, así lo caracteriza y recuerda el Fiscal General.

Concluyó diciendo que le duele mucho la pérdida y afirmó que el Ministerio Público y el OIJ deben continuar con sus labores.

“Las instituciones no se ven afectadas, los que nos vemos afectados somos las personas, la institución continúa, pero conseguir a un funcionario como don Walter es prácticamente un lujo, sé que el OIJ tiene de dónde hacer el cambio”, detalló.

Wálter Espinoza se entregaba por completo al trabajo y también era muy humano. Foto: José Cordero (Jose Cordero)

Trayectoria

Walter Espinoza entró al Poder Judicial como Fiscal entre 1994 y 1995 se integró a la Unidad Especial contra el Narcotráfico del Ministerio Público.

En el 2000 fue nombrado Fiscal Adjunto contra el Narcotráfico, asumiendo las investigaciones de lavado de dinero, conociendo todas las investigaciones renombradas en el país y las de trascendencia internacional con relación a este tipo de delitos.

Del 2011 a 2012 fue nombrado Fiscal Adjunto contra la Delincuencia Organizada.

A partir del 1° de diciembre del 2015, fue nombrado por la Corte Plena como el décimo Director General del Organismo de Investigación Judicial, cargo que desempeñó hasta el miércoles 2 de noviembre del 2022 con su repentina muerte por un fallo cardiaco.