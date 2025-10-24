La sorprendente decisión que tomó un juez en caso del exportero de Herediano sospechoso de tentativa de homicidio

El exportero del Club Sport Herediano Steven Orias, de 22 años, fue puesto en libertad. (Cortesía/Cortesía)

Un juez ya tomó una importancia decisión sobre el caso del exportero del Club Sport Herediano, apellidado Orias, que fue detenido esta semana como sospechoso de tratar de asesinar a tres hombres en Moravia, San José.

Ante una consulta hecha por La Teja, el Ministerio Público informó que ya se realizó la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra Orias y el Juzgado a cargo decidió dejarlo en libertad.

Sin embargo, Orias, quien actualmente es jugador del Municipal Desamparados, de la Liga de Ascenso, no se fue en blanco, pues deberá cumplir con algunas medidas mientras es investigado.

Las medidas son: impedimento de salida del país, mantener domicilio fijo, firmar cada 15 días en el despacho que tramita la causa, prohibición de amenazar, agredir o intimidar a los ofendidos y testigos, todas por un plazo de tres meses.

Ataque a balazos

El portero fue detenido el pasado miércoles en Los Sitiios de Moravia por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechoso de tentativa de homicidio.

Los hechos con los que se le vincula ocurrieron el pasado 1.° de agosto frente a la casa de su mamá, en esa misma localidad.

“Según el informe preliminar, los hechos se dieron cuando este hombre, presuntamente, se habría involucrado en una riña con otros dos sujetos”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, el portero habría herido a tres hombres tras dispararles con un fusil AK47.

Sería parte de banda

Este jueves, ante una consulta de La Teja, Randall Zúñiga, director del OIJ, indicó que, en apariencia, Orias formaba parte de una peligrosa agrupación criminal que estaba ganando poder en Moravia, San José.

“Lo que tenemos es que, en apariencia, él estaría asociado a un grupo que está tratando de tomar Los Sitios y él estaría, directamente, involucrado en lo que es un intento de homicidio contra varias personas con una AK47”, indicó Zúñiga a este medio.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cuánto tiempo tendría el portero de formar parte de ese grupo criminal, ni el rol que tenía dentro de la agrupación que, al parecer, se dedica al narcotráfico en esa zona.