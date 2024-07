La terrible forma en que jovencito se dio cuenta que su mamá fue asesinada

Floribeth Monge Anchía, de 51 años, era una mujer esforzada y entregada a sus hijos; hace aproximadamente cinco años conoció a un hombre de apellidos Matarrita Carrillo y decidió darse una oportunidad en el amor.

Sin embargo, cuando doña Faustina Anchía, mamá de Floribeth, conoció a Matarrita detectó que algo no estaba bien y pese a que le rogó a su hija que lo dejara eso nunca fue posible.

Ese presentimiento, que solo las mamás desarrollan, terminó convirtiéndose en una triste tragedia la noche de este lunes 1 de julio, cuando hallaron sin vida a Floribeth; Matarrita fue quien alertó y hasta habría intentado hacer creer que ella se suicidó con un cordón que estaba puesto en una ventana.

No obstante, cuando las autoridades policiales llegaron confirmaron que estaban frente a un homicidio y de inmediato detuvieron a Matarrita, de 47 años.

Floribeth Monge Anchía, de 51 años, otra víctima de femicidio en Costa Rica. Foto cortesía para La Teja.

Este hecho de violencia ocurrió dentro del cuarto de la casa de la víctima en Santiago de Palmares, en Alajuela.

Matarrita no vivía en la misma casa, él es vecino de Mansión de Nicoya, Guanacaste, y solo llegaba de visita de vez en cuando.

La Fiscalía Adjunta de San Ramón le confirmó a La Teja que investiga a Matarrita Carrillo como sospechoso de cometer un femicidio, le tomaron la declaración indagatoria y lo pusieron a las órdenes del Juzgado Penal para la respectiva solicitud de medidas cautelares.

El caso se mantiene en investigación bajo la causa 24-001146-0068-PE.

Un sujeto de apellidos Matarrita Carrillo, de 47 años, es sospechoso del femicidio de Flloribeth Monge Anchía. Foto cortesía para La Teja.

Mamá de Floribeth Monge vio malos tratos

La última vez que doña Faustina vio a su hija fue el lunes anterior durante la mañana, pues sus casas están frente a frente, ella la vio cuando se asomó por una ventana.

“Solamente paso pensando en ella. Ella cuidaba a un nietito y pasaba sola en la casa haciendo oficio, barría mucho afuera, eso es lo que más voy a extrañar, que no voy a poder verla más”, manifestó en medio de mucho dolor esta madre.

Matarrita habría viajado en bus desde Nicoya hasta Palmares, ningún familiar de Floribeth lo escuchó llegar, en la vivienda estaba un hijo menor de edad, pero tenía audífonos y estaba con la computadora, él le dijo a la abuelita que escuchó a la mamá hablar, pero nunca supo con quién era, fue hasta pasadas las 11 p. m. que Matarrita llegó al cuarto de él y le dijo que la mamá estaba muerta.

“Yo le pregunté: ‘mi, amor, ¿usted qué escuchó?, ¿usted se dio cuenta cuándo llegó ese hombre?’, solo me dice, ‘no, yo no me di cuenta, pero escuché a mami como a las 9:30 de la noche que estaba hablando con alguien’. Dice que él tenía unos audífonos de esos grandes que se ponen, estaba jugando play o no sé qué con la computadora. Cuando vio que (el sospechoso) se le metió al cuarto y le dijo que la mamá estaba muerta”, recordó doña Faustina.

Matarrita está en manos de las autoridades judiciales para determinar sus medidas por el femicidio de Floribeth Monge Anchía. Foto: Archivo

El hijo de inmediato corrió y llamó al 911, pero ya su mamá tenía los labios morados.

A doña Faustina y su esposo los llegaron a buscar a la casa, ellos corrieron, pero a ella no la dejaron ver a su hija porque ya sabían que estaba sin vida.

En ese momento recordó las veces que le pidió a su hija que dejara a ese hombre.

“Era muy celoso, muy tóxico, como dicen no, no la dejaban en paz. Él le decía que no la quería y que mejor terminaran, luego la buscaba, duraba meses en no venir a verla y yo le decía a ella que lo dejara, que cuando un hombre quiere a una mujer deja lo que sea por verla, tampoco tiene excusas de decir que no tiene plata, él tenía un negocio y decía que no le dejaba plata.

“Si ella salía conmigo al centro de Palmares tenía que sacarse una foto conmigo y se la mandaba a él, porque solo le preguntaba ‘¿con quién anda?, ¿qué está haciendo tanto?’ Y ella le decía que andaba conmigo y entonces él le decía que le mandara una foto y sino lo hacía la trataba muy mal. A veces cuando él se enojaba le decía que ella era esto y lo otro”, mencionó la mamá.

Este miércoles a las 5 p. m. apenas estaba en desarrollo la audiencia en la que determinarían las medidas cautelares contra Matarrita.