Ladrón cometió millonario robo en casa de exdiputado y hasta tuvo tiempo de tomarse una birra

El ladrón dejó la cerveza a medio tomar en el baño de visitas. Foto cortesía Ronny Monge.

Un ladrón hizo fiesta en la casa del exdiputado liberacionista Ronny Monge, pues logró adueñarse de un botín millonario y hasta tuvo chance de tomarse media cerveza mientras cometía la fechoría.

Así lo contó Monge, quien explicó que el robo ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en su vivienda, que está ubicada en un condominio privado en Lagunilla de Heredia.

El exlegislador dijo que ese viernes salió de su casa con rumbo a Turrialba por temas laborales y en horas de la noche fue a celebrar el cumpleaños de su mejor amiga, por lo que tenía planeado regresar hasta la mañana del sábado.

El exlegislador dijo que el robo se dio entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. Foto de: Diana Méndez. (Diana Mendez)

“En mi casa quedó la muchacha que hace la limpieza, otro colaborador de trabajo y mi hijo. La muchacha se fue como a las 4:00 p.m., el muchacho que me ayuda como a las 5:30 p.m. y la mamá de mi hijo pasó por él como a las 8:30 p.m.”.

Birra a medio tomar

Monge regresó a su casa la mañana del sábado y al entrar de inmediato notó que algo extraño había sucedido en ese lugar.

El maleante dejó sus huellas por todo lado. Foto cortesía Ronny Monge.

“Lo primero que vi extraño fue que me encontré una cerveza abierta en el baño de visitas, a la entrada de la casa, pero no se habían tomado ni un cuarto, me pareció muy raro porque mi hijo no toma licor”.

“Luego me percaté que en el piso habían huellas de barro, lo que era muy extraño porque el patio de mi casa tiene una base de caucho por donde se filtra el agua y no genera barro”, recordó.

Según Monge, él se dio cuenta de que había sido víctima de un robo al encontrar una escalera que estaba arrecostada a un muro que da al patio de su casa.

Esta es la escalera que había usado el ladrón. Foto cortesía Ronny Monge.

“Atrás de mi casa están construyendo otras casas y cuando fui a preguntar a la seguridad del condominio me dijeron que los constructores desactivaron las cámaras que dan a los patios, porque iban a soldar algo, no las reinstalaron y el guarda no pidió ayuda pese a que vio que la cámara seguía apagada”.

Vigilados

El exdiputado presume que alguna persona estuvo vigilando su casa para aprovechar la más mínima oportunidad y meterse a robar. Sin embargo, el delincuente cometió un error al momento de huir.

“Me parece que por algún motivo se asustó, porque quedó esa cerveza a medio tomar y se fue con mis zapatos puestos, pero dejó sus tenis en la casa. Tal vez alguien de la construcción pueda reconocer de quién son”.

El ladrón se llevó puestos unos zapatos de Monge y dejó los que andaba botados. Foto cortesía Ronny Monge.

Monge también dijo que estaba decepcionado con el accionar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pues al interponer la denuncia informó que su celular emitía una señal desde el Mercado Borbón, pero en la Policía Judicial le dijeron que por orden de la Fiscalía ellos no recuperaban objetos.

Esto fue lo que le robaron al exdiputado: una jacket de cuero, un reloj marca Fossil, un Apple Watch, dos pares de zapatos de CrossFit, unos lentes Ray-Ban, un robot aspiradora, una computadora marca Lenovo, un iPhone 11 Pro y las llaves de un carro Toyota Rav4.