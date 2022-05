Laisa salió de la cárcel y anuncia que regresará al redondel como torero improvisado

Sentir el olor a tierra mojada luego una fuerte lluvia, disfrutar de un bistec o de un huevo frito, sobre todo si son preparados por la mamá son los gustos que ahora se puede dar el famoso torero improvisado Laisa, al salir de la cárcel con libertad condicional.

Laisa, cuyo nombre es Paterson Esquivel Guillén, de 43 años, estuvo cumpliendo su pena primero en La Reforma y luego en cárcel Reinaldo Villalobos, en Alajuela.

A Laisa lo metieron a prisión en el 2016 y lo dejaron libre este martes 3 de mayo.

Él no cometió ningún homicidio, pero asegura que se salió de sus casillas y agredió a otra persona, razón por la cual tuvo que pagar con cárcel su accionar, situación que no desea volver a enfrentar, porque señala que no hay nada más lindo que vivir libre y dormir en paz.

“Fue por un momento de ira y dije palabras que no tenía que decir, eso me costó la libertad por muchos años”, señaló.

Según el ministerio de Justicia, Esquivel deberá firmar una vez por semana en el centro institucional San Agustín en Heredia, hasta mayo del 2024 fecha en la que cumple la pena.

“No me esperaba la libertad, pensaba que me estaban haciendo una broma pesada. El director de la cárcel me llamó el lunes a las 4 de la tarde y me dijo: ‘Laisa te vas mañana en libertad a las 6 de la mañana, la Policía va a llegar por usted a las cinco de la mañana, le van abrir la celda y se va para la casa’. No lo creía, porque ya había intentado de muchas maneras y siempre pasaba algo que lo impedía”, expresó.

9/01/2019 Laisa el torero improvisado está preso. Foto: Tomada de Facebook. (Tomada de Facebook)

Detalló que solo salió con una mudada y muchos libros, las otras pertenencias se las regaló a su compañeros.

“En la cárcel solo nos dan un papel higiénico al mes, lo demás son las cosas que nos llevan nuestros familiares y a esto se le conoce como ‘bombas’. En todas las cárceles tenemos la tradición de que cuando nos vamos solo nos llevamos lo que tenemos puesto, todo lo demás lo regalamos, yo dejé el papel higiénico, el desodorante y la ropa interior porque hay personas que no reciben visitas ni ayuda de nadie”, recordó.

Lo que más soñaba era ver a su familia reunida y en estos último días es lo que ha estado haciendo.

“Ver a mis padres Rosibel y Carlos en el portón de mi casa junto a mi hermano, llorar por mi regreso es ver que la gracia de Dios nos tocó, tener a mi hijos cerca y a muchas personas pendiente sde uno es lo más lindo que se puede disfrutar”, expresó.

[ Torero improvisado Laisa: “Estar en la cárcel es lo más cercano a la muerte” ]

Él trató de ser un líder bueno en las celdas y junto a otros hacía un trabajo comunitario para enseñar a leer y escribir a los presos analfabetas, mientras que a los drogadictos los instaban a tratar de dejar las drogas.

Pero no todo fue paz, estando en la Reforma lo intentaron matar en dos ocasiones a puñaladas, la primera fue cuando estaba dormido por ser amigo de uno de los líderes de la cárcel y la segunda vez fue cuando se le intentaron tirar dos tipos encima que le pretendían quitar una ‘bomba’ (la ayuda de la familia), en ambas fue apuñalado.

En la cárcel Laisa terminó sus estudios secundarios, allí obtuvo el bachillerato, perfeccionó el inglés, aprendió holandés y considera que habla un 50% de inglés.

Asegura que sus pasiones son los toros, el surf y las artes marciales, está última asegura que solo la usará si está en peligro él o su familia.

“Peleé en seis ocasiones, estuve envuelto en líos esto sucede muy amenudo”, mencionó.

A él le dieron la libertad condicional por tener trabajo y contar con patrocinadores para animar en los toros que son: Cabinas Los Antillos, Billy VindasTatu, The Gym Alajuela, Ópticas Central y Piko Surf and Skate.

09/01/2019, Alajuela, Centro Penitenciario La Reforma, entrevista con Paterson Esquivel Guillen conocido como Laisa, un torero improvisado que lleva dos años preso. Fotografía José Cordero (Jose Cordero)

Está en fiestas taurinas y trae nuevo personaje

Laisa ya firmó con Pedregal para las fiestas de fin y principio de año; asegura que aún no sabe si va a estar en Zapote.

Vendrá con un nuevo personaje que se llama ‘Súper Horse’ que está inspirado en los privados de libertad.

“Este será un regalo para los privados de libertad, pero aún no sabemos si lo vamos a tirar en escena para las fiestas de fin de año. Es un súper héroe, pero tico que no tiene poderes, pero se manda de cualquier trampolín. Es un bombeta, pachuco, pero con un gran corazón, juega de valiente, sin embargo siempre le salen mal las cosas”, detalló.

Él les ofrece disculpas a sus seguidores por los errores que ha cometido como persona y les pide que lo sigan apoyando en las fiestas taurinas.