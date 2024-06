Las desgarradoras declaraciones de una mamá a quien le asesinaron a su joven hijo

Judder Mejía desapareció en febrero, el OIJ encontró su cuerpo e informó a su familia que un hombre lo asesinó. (Cortesía Maritza Ga)

Doña Maritza García es la mamá de Judder Orlando Mejía García, de 21 años, un joven que estaba desaparecido y cuyos restos fueron encontrados en La Unión, él fue asesinado.

El calvario de está madre, quien asegura que debe de tomar pastillas para estar tranquila y dormir, empezó el 12 de febrero pasado cuando su hijo fue visto por última vez.

Judder tenía un retraso mental cognitivo, pero con mucho esfuerzo, apoyo de su mamá y profesores logró sacar adelante el colegio.

“Él decía que quería meterse a trabajar para ayudarme a mí, pero yo no lo dejaba salir a ningún lado solo, ese día él se esperó a que yo me fuera a trabajar y se salió de la casa, pienso yo que se fue a buscar trabajo, porque insistía mucho en eso, esa fue la última vez que vi a mi hijo”, recordó con dolor doña Maritza.

Ellos son vecinos de barrio Pinto en San Pedro de Montes de Oca, donde la noticia ha dolido mucho a sus vecinos, pues era un muchacho bueno y amable.

En las primeras horas de la desaparición de su hijo ella se fue para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a poner la denuncia y desde ese momento su preocupación fue creciendo al ver que los días pasaban y no sabían nada.

La hermana de Maritza, Yamila García, se encargó de ayudar a compartir la foto, pegar volantes y junto ella y otros familiares buscarlo, incluso Yamila perdió su trabajo porque no podía dejar a su hermana sola.

“Nosotros hicimos lo imposible para encontrarlo, anduvimos por todo lado, a veces nos decían que lo vieron en un lugar y cuando llegamos era mentira, en la Policía nos decían que seguro él andaba pidiendo, que ellos no tenían bola de cristal para encontrarlo, un día nos dijeron que lo vieron en un parque en barrio Escalante y tampoco, en el OIJ nos decían que lo iban a buscar, pero que tenían otros casos”, recordó con resignación esta mamá.

A Judder a diario lo buscaban en hospitales, en parques, y en la morgue.

El cuerpo del joven fue encontrado en San Diego de La Unión. (Keyna Calderón, corresponsal GN)

Doña Maritza asegura que recibieron varias llamadas de pistas que finalmente eran falsas, pero nos contó que había un hombre que le mandaba mensajes y se hacía pasar por periodista de un medio de comunicación y le pedía información sobre su hijo, le hacía algunas preguntas, ella al principio no desconfió.

“Yo estaba con mucha depresión, me preguntaba mucho, un día me consultó si mi hijo era bipolar, hubo un momento en que ya no le contesté más y luego supimos que él era el sospechoso”, dijo la mamá.

El sospechoso es un hombre de apellidos Obando Salas, quien era amigo de Judder en redes sociales y, al parecer, también tuvo comunicación con él por celular, por lo que la mamá cree que pudo haberle ofrecido un trabajo para que cayera en la trampa.

Las semanas fueron pasando hasta que el OIJ le avisó en abril a doña Maritza que encontraron un cuerpo en San Diego de La Unión y que tenía un llavero con varias llaves, que se creía podía tratarse de Judder.

A ella la entrevistaron para pedirle información de cómo vestía el joven y las llaves eran las de su casa, pero había que esperar los resultados de ADN.

El OIJ confirmó que el 8 de abril detuvieron a Salas como sospechoso.

“A los hombres desaparecidos también los asesinan, no les dan tanta importancia a esos casos como a los de las mujeres, pero también pasa, el cuerpo de mi hijo apareció y dos meses y medio después me confirmaron que era él”, dijo la mamá.

El viernes 7 de junio está mamá tuvo apenas una hora para despedirse de su hijo e incinerar el cuerpo.

“Yo pude incinerar a mi hijo porque la gente me ayudó porque yo no tenía ni cómo despedirlo”, comentó.

“Hay cosas que no me dicen por la investigación, como si lo encontraron en una casa, ni por qué lo mató, solo é que a ese hombre sospechoso lo detuvieron y le dictaron seis meses de prisión preventiva por homicidio calificado, me han dicho que, al parecer, lo investigan por otro caso similar en Alajuela”.

El OIJ detuvo a un hombre por el homicidio. (Cortesía Maritza Ga)

Días de dolor

La mamá pasa días muy duros de dolor e incertidumbre. Su hija menor extraña mucho a su hermano, pues era inseparables.

“Los primeros días yo me quería morir con mi hijo, ese hombre me dañó mi vida, ha sido muy duro, yo lo único que quiero es que se haga justicia, con tantos jóvenes que hay pienso que mi hijo se convirtió en el ángel de alguno, pero pudo ser cualquier muchacho y por eso quiero que pague. Yo todos los días pienso ‘¿qué hago sin mi hijo?’ Lo extraño demasiado”, dijo.

Asegura que vive un calvario pensando en lo que sufrió su hijo en manos del sospechoso.

La Teja consultó sobre este caso al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmaron el hallazgo de los restos y la captura del sospechoso, además de que están a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa de muerte.

Mientras que la Fiscalía solo indicó que: “la Fiscalía de La Unión informó que un hombre de apellidos Obando Salas cumple prisión preventiva desde el 8 de abril, como sospechoso de cometer un delito de homicidio calificado. El caso corresponde al expediente 24-000353-0071-PE”.

El expediente del caso está en manos del tribunal penal.