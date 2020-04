“Le di mi cédula y mi carné de alcalde, le expliqué que era el coordinador de la Comisión Nacional de Emergencias de la zona. Yo soy el que hace las notas (las cartas que respaldan a los funcionarios que pueden circular), no creí que era algo lógico hacer una nota para mí, él (tráfico) no esperó mucho y me dijo: ‘usted tiene restricción, con placa 1’, me retiró las placas y me hizo la multa, no dije nada y solo me devolví para mi casa.