“Nadie nos va a devolver con una sentencia a mi chiquito, peor uno espera justicia, uno espera que se dé una sentencia para recuperar un poquito de paz. Me siento cansado, me siento incompleto, impactado emocionalmente, porque quiero que me digan entonces quién me lo mató. Como le dije en algún momento a un fiscal: mi hijo no era un perro y su mamá tampoco como para que lo mataran y a ella la dejaran tan malita y todo quedará en eso”, dijo.