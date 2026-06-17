Llegó a la clínica diciendo que se sentía mal, pero médicos descubrieron que tenía un balazo

Uno de los supuestos sospechosos de participar en el asalto a la farmacia Santa Margarita, en el centro de Liberia, llegó poco después a la clínica de Bagaces asegurando que se sentía mal; sin embargo, al ser revisado por el personal médico, se descubrió que tenía una herida de bala.

El hombre ingresó a la clínica de Bagaces herido (Corteí/Cortesía)

Según la información preliminar, el hombre se presentó al centro médico acompañado por una mujer. Al detectar la lesión, los funcionarios alertaron de inmediato a la Fuerza Pública.

Tras la notificación, oficiales acudieron a la clínica y escoltaron al sospechoso hasta el Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, donde recibió atención especializada por la herida.

La mujer permanece detenida y a la orden de la Fiscalía.

Hasta el momento, las autoridades no han informado en qué parte del cuerpo resultó herido el hombre aunque trascendió que sería cerca del tórax ni han detallado sobre su estado de salud, ya que las autoridades judiciales están a cargo.

Dos hombres armados ingresaron y amenazaron a los empleados para exigir el dinero de las ventas.

El asalto ocurrió en una farmacia en Liberia (Cortesía/Cortesía)

El comisionado Larson Alemán aseguró que el hombre tiene antecedentes por robo

Un video de seguridad que circula en redes sociales muestra que, en medio del asalto, se escucha una detonación y uno de los sospechosos sale corriendo del local, aparentemente, lesionado y cojeando.

De acuerdo con la información preliminar, el disparo habría sido realizado por el médico de la farmacia, quien es portador legal de armas y habría repelido el asalto desde una parte alta del establecimiento.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar la participación del herido en el robo y esclarecer todos los detalles de lo ocurrido.

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