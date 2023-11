Lloran muerte de joven al que asesinaron a balazos cuando viajaba en bicicleta

Jorge Gerardo Roses Campos fue asesinado cuando viajaba en una bicicleta. Foto Facebook.

Amigos y seres queridos de Jorge Gerardo Roses Campos lloran con mucha amargura su trágica muerte, pues este joven de 26 años fue víctima de un atroz homicidio ocurrido la noche de este sábado.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual por medio de su oficina de prensa informó que el crimen ocurrió a eso de las 10:15 p.m. en La Isabel de Turrialba, específicamente en el sector conocido como Azul.

Según la Policía Judicial, el ataque se dio cuando Roses, quien era padre de una chiquita de 3 años, viajaba en una bicicleta por esa localidad y habría sido interceptado por dos sujetos en una motocicleta, quienes se acercaron a él para luego desatar una lluvia de disparos en su contra.

La Cruz Roja informó que un grupo de paramédicos se desplazó a la escena, pero a su llegada descubrieron que ya no había nada que hacer por Jorge, quien murió sobre su bicicleta a consecuencia de los balazos que recibió.

Tras descubrir lo sucedido, varios allegados de Roses usaron sus redes sociales para publicar mensajes lamentando lo sucedido, así como para despedirse de Jorge; uno de ellos fue Moisés Jaimeson Castillo, quien comentó que esta misma semana estuvo compartiendo con su amigo.

“¿Por qué? No me interesa. Eso no evita que me duela. El martes pasado tuvimos la oportunidad de hablar, compartimos nuevamente un plato de comida. Usted sabe que yo lo quería, usted sabe que fuimos amigos. No es justo lo que le pasa a las familias de Turrialba. Vamos uno por semana. Muchos sufrimos sin poder hacer nada más que orar. Descansa el paz Jorge Roses Campos”, escribió.

A esas palabras también se unió Naza Vargas, quien publicó un sentido mensaje en honor a su amigo.

“Siempre con un abrazo, o en el carro sacando la cabeza, ¡un pitazo! Pero siempre sacaba el tiempo para saludar, preguntar, ¡qué Dios te bendiga Coquito! Un abrazo enorme como los que regalabas, una luz para siempre”.