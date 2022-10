Lo que le costó construir en 48 años, lo perdió en dos horas

Foto Wendell ESCOTO / AFP (WENDELL ESCOTO/AFP)

No sabe ni leer ni escribir. Don Gilberth Calderón tiene 65 años y es el soldador más famoso de Ciudad Cortés, trabaja en este oficio desde los 17 años.

Don Gilberth nos contó que desde su adolescencia y en compañía de su padre aprendió a soldar.

Hacerse de las herramientas para ejercer su oficio fue toda una proeza porque no tenía los medios para comprarlas. No fue sino hasta que empezaron a surgir clientes que poco a poco fueron comprando una a una.

Hoy, 48 años después, perdió todo su equipo de soldadura en cuestión de dos horas, el agua subió metro y medio de altura y se llevó todo.

Este soldador vive solo en un cuarto y perdió las pocas cosas que le pertenecían. “Cuando me di cuenta, la " refri flotaba, es duro pasar por esta situación”.

Don Gilberth dice que hace cinco años no pasaban por una inundación tan fuerte, ahora me toca limpiar y ver qué me sirve para seguir trabajando con lo que me pueda servir.

Don Gilberth es de los que piensa que lo más importante es la vida y lo material -aunque cuesta- se repone aunque vuelvan a pasar 48 años más.

Según este soldador la Municipalidad le falta trabajar más a profundidad en el dique para evitar futuras afectaciones y que sigan dañando a tantas familias.

Consultado el Alcalde del cantón, Alberto Cole, nos mencionó que lo que falta es ponerse de acuerdo con las entidades involucradas para trabajar en conjunto y darles a los vecinos una pronta solución.