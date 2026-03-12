Lo que pasó minutos antes de la balacera que mató a un bebé en Quepos hoy rompe el corazón

La noche en que una balacera acabó con la vida de un bebé en Quepos estuvo marcada por alegría y mucho dolor, para quienes conocían a la familia: minutos antes del ataque, el pequeño estaba feliz porque le habían cortado su pelito.

Balacera en Quepos cobra la vida de un bebé de 1 año. Foto: ANI ( ANI/ANI)

Una persona cercana a los familiares contó que el niño, de apenas 1 año y 9 meses, estaba contento y juguetón luego de que le arreglaran el cabello a él y a otros miembros de la casa.

Aunque en un primer momento se dijo que la familia iba llegando a la vivienda cuando ocurrió el ataque y así lo indicó el OIJ, la persona entrevistada asegura que los vecinos del barrio señalan que en realidad varias personas estaban dentro de la casa.

Según esa versión que circula en la comunidad, el bebé habría salido de la vivienda para estar con un hombre que se encontraba en el corredor —cuya identidad no está clara— cuando se desató el tiroteo.

Testigos indicaron que los pistoleros habrían salido de un matorral cercano, dispararon en múltiples ocasiones y luego, aparentemente, escaparon en un vehículo que los recogió.

Durante el ataque, el pequeño fue alcanzado por los disparos, al igual que otros miembros de la familia.

La madre del bebé, una mujer de apellido Barrantes de 25 años, y un hombre de apellido López de 28 años, resultaron heridos.

Además, dos niños de 5 y 8 años, hermanos del bebé, sufrieron rasguños en medio del caos, aunque, al parecer, no tenían heridas de bala.

Mientras ocurría la balacera, varias personas que estaban dentro de la vivienda lograron salir por la parte trasera de la casa para ponerse a salvo.

Posteriormente, los heridos fueron trasladados en un carro particular al hospital.

Vecinos también comentaron que la familia tenía poco tiempo de vivir en ese lugar, ya que apenas llevaban poco más de un mes de haberse mudado a la casa.

“Era un niño pequeño, es muy doloroso lo que pasó, porque era un niño inocente, es un gran dolor para su madre, y para todos sus familiares, la balacera fue terrible, ojalá esto se solucione y tenga justicia, aunque esa madre lo que quiere es a sus hijos”, dijo la entrevistada.

El caso ahora es investigado por las autoridades para determinar quiénes fueron los responsables del ataque y cuál habría sido el motivo detrás de la balacera que terminó con la vida del pequeño.