Los Crespi: cárcel, atentados, narco y muerte figuran en familia de Desamparados

La Sala Tercera confirmó la pena contra Priscilla Crespi.

La familia de apellido Crespi dejó su huella en Calle Fallas de Desamparados, a ellos se les ha ligado a delitos de narcotráfico, uno de ellos fue asesinado, otros han estado o están en prisión y también han sido investigados y hasta heridos, en los últimos años su perfil disminuyó tras la violencia que se había desatado en ese cantón josefino.

Los Crespi, cuyo apellido salió a relucir ante las autoridades hace casi 10 años, son siete hermanos, quienes más de la mitad han tenido problemas con la Policía.

Kenneth Crespi Guzmán fue asesinado este lunes 5 de febrero del 2017 Foto: José Cordero

Este apellido volvió a relucir en diciembre del año pasado, cuando la Sala Tercera de la Corte declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por los abogados de Priscilla Crespi Guzmán, de 32 años, después de que fue condenada a ocho años de prisión, por infringir la Ley contra Narcotráfico, en su modalidad agravada de tráfico de drogas internacional, así como por almacenamiento de narcóticos y legitimación de capitales.

En un atentado intentaron quemar la casa de los Crespi. (José Cordero)

Priscilla tenía una relación con el líder de una banda de apellidos Góngora Quiñones, ella se encargó de comercializar parte de la droga de su novio y se encargaba de llevar en avión hasta Panamá plata narco para pagar a proveedores de droga en el país vecino y Colombia.

En la acusación se detalló que Priscilla y seis hombres más entre junio y noviembre del 2015 empezaron a traer poquitos de droga, alquilaban casas para almacenarla y después la comercializaban.

El líder y los otros hombres se sometieron a un proceso abreviado, a ellos los capturaron en el residencial Los Arcos en Belén.

Priscilla fue a juicio por este caso y le recetaron ocho años de cárcel, apeló la sentencia, pero se declaró sin lugar, por lo que fueron a la Sala Tercera y esto solo confirmó la pena contra ella.

Los jueces indicaron que para ellos estaba claro que Priscilla no tenía oficio y que el dinero decomisado en el allanamiento de su casa era producto del narcotráfico.

En el 2017, otra de las hermanas Crespi, Cindy, según la página del Poder Judicial, fue sentenciada a 8 años de prisión por el delito de transporte de drogas, sustancias y productos sin autorización legal, pese a que dos veces apeló la sentencia ambas fueron rechazadas.

Atentado

A otra de las hermanas, Pamela Crespi Guzmán, la investigaron y la relacionaron con la banda de Marco Antonio Zamora, “El Indio”; sin embargo, los jueces la absolvieron el 3 de febrero del 2015 durante el juicio. Ella ha sido investigada varias veces por temas ligados a drogas.

Pamela Crespi fue absuelta en el jucio que se llevó a cabo contra El Indio, el 20 de abril del 2015. (Alonso Tenorio)

El 19 de abril del 2015, Pamela recibió tres balazos cuando estaba dentro de su carro, en las afueras de la cárcel de San Sebastián. Ella estaba esperando que iniciará la visita para ver a uno de sus hermanos, eran las 5 de la mañana, un hombre llegó caminando, se le acercó, le disparó en la mejilla, cráneo y hombro derecho con un arma que tenía silenciador.

Crespi forcejeó con el sospechoso para tratar de quitarle el arma, él escapó en una moto.

“Desde aquel evento ella se volvió una mujer más precavida, hasta policialmente, prácticamente se le perdió el rastro, en algún momento se había pensado que se fue del país, pero tras el atentado lo que buscó fue su seguridad y la de los suyos”, dijo uno de los investigadores del OIJ que estuvo en el caso del Indio, del que nos guardaremos la identidad para no meterlo en broncas.

Amenazas

En el 2016, el seleccionado nacional Óscar Duarte, quien está casado con Vanessa Crespi Guzmán, recibió amenazas de muerte por correo electrónico.

crespi Los vecinos de Calle Fallas aseguran que desde que la banda del Indio cayó presa está más tranquilos.

Otro de los hermanos, José Francisco Crespi Guzmán, se encuentra descontando una pena de 20 años de cárcel por dos homicidios. El Tribunal de Juicio de Desamparados lo sentenció el 17 de julio del 2015 por la muerte de un guarda y un cliente el 9 de agosto del 2014, en el bar Toño’s, en Calle Fallas de Desamparados.

Las víctimas eran Paúl Martínez Zapata, de 49 años, hermano del exdiputado Victor Morales Zapata y el guarda de apellidos Calderón Quirós, de 50 años, quien supuestamente era el objetivo.

“El golpe que más ha estremecido a la los Crespi fue el asesinato de uno de ellos, Kenneth Crespi Guzmán, eso los desestabilizó como familia”, dijo el investigador. Kenneth fue asesinado el 5 de febrero del 2018, en un lavacar en plaza González Víquez.

En Calle Fallas los Crespi son muy conocidos, según los vecinos hace mucho jalaron.

Crespi iba a recoger su carro cuando le dispararon en varias ocasiones, él había descontado una pena por robo agravado y había salido de prisión en junio del 2016.

A los Crespi, el 31 de agosto del 2017 les trataron de quemar su casa ubicada 100 metros al oeste de la plaza de Cucubre; sin embargo, las personas que estaban en ese momento en la vivienda lograron impedirlo.

“Por el entorno en que vivían empezaron a recibir amenazas que se cumplían, en la comunidad sabían quiénes eran y les tenían temor; sin embargo, cuando se desarticuló la banda del Indio ellos ya se habían ido a vivir a otros lugares, una de las hermanas fue investigada en ese grupo (Pamela), pero finalmente fue absuelta”, dijo el investigador.

“Ellos perdieron fuerza con tanta situación que es lo que pasa en familias relacionadas a la delincuencia”, explicó el judicial.

Una de las vecinas aseguró que por lo poco común del apellido todos sabían quiénes eran.

“La señora, la mamá de ellos, era una señora muy agradable, algunos de los muchachos andaban un poco enredados, pero aquí la gente no se metía con ellos para evitar, yo no volví a saber nada, ahora aquí todo anda bastante tranquilo”, dijo una de las vecinas de Calle Fallas, quien por temor prefirió no ser identificada.

“Aquí en Calle Fallas siempre han existido ventas y grupos de drogas como todo, la gente de ese señor ‘El Indio’ no está toda presa, pero los que quedaron por ahí son vendedores y viciosos no tan violentos, como lo que nos tocó vivir y que esperamos que no vuelva a repetir”, agregó la vecina.

El investigador asegura que las mujeres Crespi eran conocidas porque todas “parecen modelos” y tienen facilidad de palabra.

“Todas son mujeres muy atractivas, como modelos, siempre se les veía muy arregladas, ellas no pasaban inadvertidas en ningún lugar”, comentó.

Gerardo Castaing, exjefe del OIJ, aseguró que en Costa Rica a través de la historia han existido muchas familias ligadas a la delincuencia.

“Hemos visto, por ejemplo, en Santiago de El Monte, donde desde la abuela era la cabecilla de una banda y después de ella todo el resto de la familia, por lo que los demás lo empiezan a ver normal, se convierte en un modus vivendi dentro de una sociedad patriarcal. En estos casos cada miembro de la familia tiene una función”, dijo el exagente.

Castaing asegura que a lo largo del tiempo se han visto distintos grupos; los Laras, los Diablos, los Polacos, y los Crespi y a los que incluso se les van sumando los más jóvenes.